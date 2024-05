Daredevil Born Again, mostrato il primo trailer: tantissimo sangue e violenza in arrivo

I Marvel Studios hanno rivelato quando Daredevil: Born Again farà il suo debutto su Disney+, ma questa non è l'unica notizia sull'atteso ritorno del personaggio che i fan hanno ricevuto dalla presentazione dei Disney Upfronts.

Durante la presentazione, infatti, è stato proiettato anche il primo trailer dello show. Al momento della pubblicazione di questo articolo, il trailer di Daredevil: Born Again non è ancora stato reso disponibile online, ma le descrizioni del filmato sono state condivise online e pare che il Matt Murdock di Charlie Cox sarà spettacolare e violento, così come il ritorno di Foggy e Karen.

Secondo la descrizione, il trailer vede Matt indossare la tuta mentre la narrazione parla di una situazione alla "Davide contro Golia" quando "l'intero sistema è contro di te". Si intravedono Foggy e Karen, il cui ritorno nella serie è stato confermato all'inizio dell'anno, e Kingpin. C'è anche una sequenza d'azione verso la fine del trailer, che si chiude con la domanda a Matt "che tipo di avvocato sei?" alla quale risponde "uno davvero bravo" mentre indossa un paio di occhiali rotti.

Daredevil: Elden Henson, Charlie Cox nell'episodio Il castigo

Quando esce Daredevil: Born Again?

Nel corso della presentazione, Marvel ha anche rivelato che Daredevil: Born Again debutterà in anteprima su Disney+ nel marzo 2025. Non sono ancora stati annunciati né una data specifica né altri dettagli sulla prossima uscita. Le riprese del primo gruppo di episodi della serie, che dovrebbe essere composto da circa nove episodi dei 18 ordinati, sono state completate all'inizio dell'anno.

Daredevil: Born Again, anche The Punisher avrà una serie Marvel tutta sua?

Oltre a Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, anche Deborah Ann Woll e Elden Henson riprenderanno i rispettivi ruoli di Karen Page e Foggy Nelson. Anche Jon Bernthal riprenderà il ruolo di Frank Castle/Punisher.