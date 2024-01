Daredevil 3: ecco quando debutterà il trailer con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

L'attesa dei fan di Deadpool sta per finire. Chi non sta più nella pelle all'idea di vedere in azione i personaggi di Ryan Reynolds e Hugh Jackman insieme sta per essere accontentato. Finalmente è stata svelata la data di uscita del trailer di Deadpool 3, anche se la notizia sarebbe ancora ufficiosa.

Secondo l'insider Daniel Richtman, il primo teaser di Deadpool 3 verrà lanciato durante il Super Bowl LVIII esattamente tra un mese, l'11 febbraio. La maggior parte degli studios svela i trailer delle uscite più attese proprio in occasione del Super Bowl, perciò questa non sarebbe esattamente una sorpresa, sempre che la voce si riveli accurata.

Per adesso non abbiamo idea di cosa aspettarci da questo primo sguardo al film, ma conoscendo la star Ryan Reynolds - che ha recentemente accettato il suo Emmy Award per Welcome To Wrexham in costume nei panni di Deadpool - sarà decisamente fuori dai canoni e lontano da un trailer cinematografico standard.

Locandina di Deadpool 3

Ritorni, camei e nuovi arrivi nel cast

Secondo quanto riferito, Deadpool 3 conterrà numerosi cameo che includono diversi personaggi degli X-Men (Tempesta, Ciclope e Jean Grey tra loro), e forse anche Channing Tatum e Taylor Kitsch come varianti di Gambit. Una recente voce affermava che anche Liev Schreiber dovrebbe riprenderebbe il suo ruolo in X-Men le origini - Wolverine nei panni di Victor Creed e dovrebbero avere il loro spazio anche numerosi varianti di Deadpool, tra cui il cane Dogpool, Kidpool, Lady Deadpool e altri.

L'unico grande ritorno confermato al momento sarebbe quello di Jennifer Garner nei panni di Elektra, ma l'ex attrice di Alias ​​ha rifiutato di confermare la notizia in una recente intervista.

Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) e Shioli Kutsuna (Yukio) faranno ritorno nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati Emma Corrin e Matthew Macfadyen in due ruoli ancora top secret(anche se le voci danno Corrin nei panni di Cassandra Nova).

Una presunta sinossi del film recita: "Dopo aver affrontato alcuni intoppi professionali durante una crisi di mezza età, Wade Wilson decide di mandare ufficialmente in pensione Deadpool e diventa un venditore di auto usate. Ma quando i suoi amici, la sua famiglia e il mondo intero sono a rischio, Deadpool decide di ritirare le sue katane dal pensionamento. Recluta un Wolverine riluttante e diffidente non solo per combattere per la loro sopravvivenza, ma, in definitiva, per la loro eredità.

L'uscita di Deadpool 3, uno dei film più attesi del 2024, è fissata per l'estate.