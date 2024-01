Welcome to Wrexham, Ryan Reynolds ritira il Creative Arts Emmy Award vestito da Deadpool

Un simpatico siparietto è andato in scena nel corso della prima serata della 75esima edizione dei Primetime Creative Arts Emmy. La serie Welcome to Wrexham, incentrata sulla nota squadra di calcio gallese, si è aggiudicata quattro premi, tra cui Miglior reality non strutturato (Outstanding Unstructured Reality Program). A ringraziare per la premiazione ci ha pensato Ryan Reynolds che per l'occasione si è vestito da Deadpool.

"Wrexham, vi amiamo. Grazie per aver permesso a Rob e all'altro tizio di raccontare la vostra storia. Galles per sempre, bastardi. Vorrei anche ringraziare l'Academy per questo onore e per non averci chiesto di partecipare alla cerimonia televisiva con le vere star. Vorrei anche ringraziare FX e Disney per il loro supporto, e in cambio il signor Lively promette di non rovinare il suo prossimo film".

Una mossa strategica, quella di Reynolds, per pubblicizzare l'attesissimo Deadpool 3 in arrivo nelle sale quest'estate.

Di cosa parla Welcome to Wrexham

La serie, prodotta da Broadwalk Pictures, racconta i sogni e la vita quotidiana degli abitanti della città di Wrexham, mentre Ryan Reynolds e Rob McElhenney iniziano ad occuparsi della storica squadra che si trova in difficoltà.

Le puntate seguono i problemi affrontati dalle due stelle di Hollywood e il modo in cui intervengono per dare nuova forza alla realtà sportiva, mentre il destino della squadra e dell'intera città è legato al contributo dei due attori, situazione che infonde speranza e voglia di cambiamento nella comunità.

La star di Deadpool e il protagonista e creatore della serie Mythic Quest sono diventati grandi amici online e, a sorpresa, hanno realmente acquistato una squadra di calcio gallese nonostante non si fossero mai incontrati di persona.