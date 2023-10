Daniel Radcliffe: 'Non ho messo su muscoli per interpretare Wolverine, sono fissato con la forma fisica'

Daniel Radcliffe ha smentito per l'ennesima volta le voci che lo vedono come il prossimo Wolverine. Già da tempo l'attore di Harry Potter è stato più volte additato come il prossimo volto di Wolverine, dopo l'addio di Hugh Jackman annunciato nel 2017. Le speculazioni questa volta si sono scatenate dopo che, all'inizio dell'anno, Radcliffe si è mostrato allenato e in super forma nel finale della quarta stagione di Miracle Workers.

Durante un'intervista con la "macchina della verità" a Vanity Fair, l'attore ha smentito definitivamente il rumor. Alla domanda dell'intervistatore "Sei stato tu a far partire le voci su Wolverine?" Radcliffe ha negato. In seguito alla domanda "Quindi hai messo massa muscolare senza motivo?", l'attore ha riso e ha risposto: "Sì. Sono diventato muscoloso perché sono ossessivo. Avete visto i miei genitori, sono pazzi per il fitness. Quindi è una cosa che mi è stata trasmessa. Ma no. Niente Wolverine. Sono lusingato, ma no".

Locandina di Deadpool 3

Per quanto riguarda il futuro di Wolverine, Jackman riprenderà il ruolo in Deadpool 3, film in cui si vociferano esserci molti camei tra cui un cameo di Daniel Radcliffe e uno di Taylor Swift. Nel film Ryan Reynolds riprenderà i panni di Deadpool, mentre tra le new entry ci sarà Emma Corrin (The Crown) nei panni della villain Cassandra Nova, sorella cattiva del professor Xavier. Deadpool 3 è diretto da Shawn Levy e la data di uscita è prevista per il 3 maggio 2024.