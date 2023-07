Harry Potter: Daniel Radcliffe avrà un cameo nella serie TV? Ecco la sua risposta

Nei mesi scorsi HBO ha fatto letteralmente sussultare i fan di Harry Potter annunciando una serie TV reboot che sarà completamente distaccata dai film usciti al cinema e più fedeli ai libri di J.K. Rowling. Un annuncio che ha diviso in due la fanbase, attirando anche molte critiche per via del coinvolgimento della scrittrice. In molti si sono chiesti se ci sarebbe stato anche un cameo dell'Harry Potter cinematografico, ovvero Daniel Radcliffe. Ecco la risposta dell'attore.

"Da quello che ho capito stanno cercando di ripartire da zero e fare un qualcosa di nuovo. E penso che chi se ne stia occupando non voglia avere un cameo del vecchio Harry. A mio modo di vedere la serie non ne ha bisogno, sono ben contento di aver passato il testimone" ha dichiarato l'attore ai microfoni di ComicBook.com. "Auguro il meglio a tutti coloro saranno coinvolti nel progetto".

Al momento è ancora troppo presto per conoscere gli attori che ne faranno parte, ma si è già iniziato a parlare della possibilità di un cast più inclusivo. Hermione Granger, personaggio fondamentale all'interno della saga, potrebbe essere interpretata da un'attrice di colore come già accaduto nella play teatrale Harry Potter e la maledizione dell'erede (nei suoi panni si è calata l'attrice Noma Dumezweni).

La serie di Harry Potter è frutto di un accordo decennale che andrà ad adattare nella maniera più fedele possibile i sette libri della saga. Arriverà in esclusiva sulla piattaforma Max, rebranding di HBO Max.