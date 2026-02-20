Daniel Radcliffe nel remake de Il Mago di Oz? “L’offerta più stupida ricevuta a Hollywood”

All'epoca in cui era popolarissimo grazie al franchise di Harry Potter, all'attore era stato proposto di partecipare insieme a Emma Watson e Rupert Grint a un remake del classico di Hollywood

Daniel Radcliffe, nel corso della sua partecipazione come ospite all'ultima puntata di Hot Ones, ha rivelato che una delle peggiori proposte che abbia mai ricevuto nella sua carriera è stata quella di un remake de Il mago di Oz.

Il film avrebbe visto il ritorno del trio protagonista della saga di Harry Potter: Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. L'idea era stata concepita durante il periodo di massima popolarità dei film della saga.

Cosa ha detto Daniel Radcliffe e a quale progetto si riferiva

"Una delle idee peggiori che abbia mai sentito, durante l'epoca di Harry Potter, qualcuno è venuto da noi e credo ci abbia chiesto, tipo, se volevamo recitare tutti e tre, io, Emma e Rupert, in un remake de Il mago di Oz, dove Emma era Dorothy", ha ricordato Radcliffe. "Non ricordo cosa fosse Rupert, ricordo solo che io avrei interpretato il leone, che sapeva anche il karate".

"Dovevo essere un leone codardo che praticava karate", ha continuato. "Ricordo che avevo 14 o 15 anni e pensavo: 'Non so molto di quel mondo, ma questa è una cattiva idea e non dovrebbe essere realizzata'".

Questo remake de Il mago di Oz non è mai diventato realtà, anche se Hollywood ha poi tentato un ritorno a Oz nel 2013 con il prequel di Sam Raimi Il grande e potente Oz. James Franco ha interpretato il ruolo principale nel film al fianco di Mila Kunis, Michelle Williams e Rachel Weisz nei panni delle streghe di Oz. Il film ha avuto un discreto successo al botteghino con quasi 500 milioni di dollari, ma il franchise è definitivamente risorto con i film di Wicked nel 2024 e nel 2025 che hanno incassato complessivamente 1,2 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Il remake horror de Il Mago di Oz in arrivo nel 2026: produzione e dettagli

Una delle novità cinematografiche basate sull'universo di L. Frank Baum è Dorothy: The Haunting of Oz, una pellicola che reimmagina il classico in una versione horror ambientata ai giorni nostri.

Nel film un gruppo di studenti affronta visioni terrorizzanti legate ai personaggi iconici di Oz durante la notte di Halloween, con un tono molto diverso dal classico fantasy originale e visioni crude dei personaggi come la Strega dell'Ovest o l'Uomo di latta. Il progetto è diretto da Elijah J. Alvarez e rappresenta un approccio più dark e "da incubo" rispetto alla storia tradizionale.