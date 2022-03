Wolverine, Daniel Radcliffe commenta i rumor che lo vorrebbero erede di Hugh Jackman

Con l'addio del Wolverine cinematografico originale e il ritorno dei diritti Marvel/FOX ai Marvel Studios, la ricerca per l'erede di Hugh Jackman è sempre aperta. In molti però continuano a fare il nome di Daniel Radcliffe, ma ecco cosa ha da dire l'attore di Harry Potter al riguardo.

Intervistato da Comicbook in occasione dell'uscita del suo nuovo film, The Lost City, con Sandra Bullock e Channing Tatum, Radcliffe ha commentato i rumor che lo vorrebbero il prossimo interprete di James Logan Howlett a.k.a. Wolverine.

"Non potete capire quante volte le persone vengono e mi fanno 'Ehi amico, ho sentito che sarai Wolverine, che figata!' E io 'No, guarda che io non ne so proprio nulla al riguardo'" ha spiegato "Ovviamente apprezzo il fatto che c'è chi dica 'Wolverine nei fumetti è un po' bassino, dovremmo trovare un attore bassino per interpretarlo' ma io non mi ci vedo. Non ce li vedo loro passare da Hugh Jackman a me"

Ma non perdete le speranze, perché in ultimo ha poi aggiunto: "Ma chi può saperlo? Dimostrami che mi sto sbagliando, Marvel"

Insomma, dichiarazioni che possono valere tutto o niente in un'ottica dell'"Accadrà mai?", dato che sappiamo come vanno queste cose ormai (Spider-Man: No Way Home Docet). Ma voi cosa ne pensate? Chi vorreste come prossimo Wolverine?