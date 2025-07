Dandadan, la serie diventa live-action in un nuovo spot pubblicitario della Coca Cola

La folle e irresistibile "Turbo Nonna" di Dandadan prende vita in carne e ossa grazie a uno spot live-action prodotto in collaborazione con Fanta, marchio Coca Cola. Mentre la seconda stagione dell'anime conquista Netflix e Crunchyroll, l'apparizione pubblicitaria sorprende per qualità visiva e spirito caotico, riaccendendo la speranza dei fan per una futura trasposizione live-action degna del manga di Yukinobu Tatsu.*

Dandadan in versione live-action arriva... in uno spot Fanta

Chi avrebbe mai pensato che Dandadan avrebbe fatto il salto nel live-action in uno spot pubblicitario? Eppure è successo, e l'effetto è straniante, spassoso, e incredibilmente ben fatto. A vestire i panni (e gli artigli) della leggendaria Turbo Nonna è una versione live-action curata con una qualità visiva insospettabile, ideata per promuovere una nuova linea di gusti Fanta in Giappone.

L'atmosfera dello spot è volutamente delirante: tra allievi smarriti e insegnanti soprannaturali, si respira tutta la surrealtà tipica dell'opera originale. Eppure, nel caos organizzato dello spot, emerge un dettaglio che ha colpito il cuore degli appassionati: la Turbo Nonna è credibile, inquietante quanto basta e perfettamente integrata in un contesto live-action. Non era scontato.

Mentre lo spot promozionale conquista internet, la seconda stagione di Dandadan continua a guadagnare consensi tra i fan vecchi e nuovi. Debuttata il 3 luglio 2025, è già diventata la settima serie più vista a livello globale su Netflix, con 4,5 milioni di ore visualizzate solo nella prima settimana. I nuovi episodi - rilasciati settimanalmente su Netflix e Crunchyroll - hanno già portato in scena gli archi narrativi dell'Evil Eye e della Cursed House, con l'inarrestabile trio composto da Momo, Okarun e Jiji.

In attesa del quarto episodio, il pubblico è già oltre il film riepilogativo Dandadan: Evil Eye, distribuito un mese prima nelle sale giapponesi come anteprima dei primi tre episodi. Il mondo di Dandadan continua così ad espandersi, tra animazione, cinema, e ora... anche tra le bollicine di un'aranciata.