Crunchyroll Anime Awards 2025: la sigla di Dandadan trionfa come Miglior Opening e Miglior Canzone

La sigla "Otonoke" dei Creepy Nuts ha conquistato i premi per Miglior Canzone e Miglior Opening ai Crunchyroll Anime Awards 2025, confermando il successo dell'anime *Dandadan. Il brano, con le sue sonorità hip-hop e funky, ha ottenuto milioni di stream e visualizzazioni, diventando un fenomeno virale e consolidando la posizione dei Creepy Nuts nella scena musicale anime.

"Otonoke" incanta il pubblico oltre i Crunchyroll Anime Awards 2025

Nel panorama degli anime, poche sigle riescono a catturare l'essenza di una serie come "Otonoke" dei Creepy Nuts per Dandadan. Con un mix di hip-hop e funky, il brano ha saputo tradurre in musica l'energia caotica e soprannaturale dell'anime. Il titolo stesso, unione di "oto" (suono) e "yamanoke" (uno yōkai della tradizione giapponese), suggerisce una fusione tra musica e spiriti. Secondo R-Shitei, membro del duo, la canzone rappresenta come "gli esseri soprannaturali prendono possesso delle persone, riflettendone il dolore e la tristezza, con lo stesso rapporto che si instaura tra i musicisti e i loro ascoltatori".

La locandina di Dandadan

Il successo di "Otonoke" è stato immediato: ha raggiunto la vetta della Billboard Japan Hot 100 e ha accumulato milioni di stream su Spotify e visualizzazioni su YouTube. Il videoclip, diretto da Masaki Watanabe, utilizza tecniche visive come fenachistoscopi e zootropi per creare un'esperienza visiva ipnotica.

Dandadan, con la sua trama che mescola elementi soprannaturali e fantascientifici, prodotta da Science Saru, ha ricevuto numerose nomination ai Crunchyroll Anime Awards 2025, tra cui Miglior Serie e Miglior Colonna Sonora.

Il trionfo di "Otonoke" ai Crunchyroll Anime Awards 2025, dove ha vinto sia come Miglior Canzone che come Miglior Opening, conferma la sinergia tra musica e animazione. I Creepy Nuts, già noti per "Bling-Bang-Bang-Born" di MASHLE, consolidano così la loro posizione nella scena musicale anime.