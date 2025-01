5 anime da non perdere per chi segue Il monologo della speziale

C'è qualcosa di magico e al tempo stesso profondamente umano in una giovane ragazza che usa la sua conoscenza su piante e veleni per salvare la vita a cortigiane e nobili. Con la seconda stagione appena uscita de Il monologo della speziale (Kusuriya no Hitorigoto), il racconto di Maomao, l'intraprendente speziale che svela i segreti della corte imperiale, ci trascina ancora più a fondo in un mondo di intrighi, misteri e piccole grandi scoperte personali. Ambientato in un palazzo imperiale ispirato alla Cina antica, l'anime bilancia perfettamente i toni di un'avventura investigativa con riflessioni delicate sulla condizione umana e il ruolo della conoscenza.

Un momento importante de Il monologo della speziale

La forza della serie risiede non solo nella sua protagonista, intelligente e indipendente, ma anche nella ricchezza dell'ambientazione e nella cura dei dettagli narrativi e visivi. Se avete amato la raffinatezza e il mistero che permeano questa serie, ecco cinque anime che potrebbero conquistarvi con atmosfere simili, personaggi indimenticabili e storie altrettanto avvincenti.

Raven of the Inner Palace (Kōkyū no Karasu)

Immaginate un palazzo imperiale pieno di fascino e di segreti legati al soprannaturale. Qui vive la "Concubina del Corvo", una donna enigmatica con poteri straordinari che risolve problemi fuori dall'ordinario. Proprio come Maomao, la protagonista di questa serie è una figura indipendente e fuori dalle convenzioni sociali, capace di affrontare enigmi complessi e pericoli nascosti.

La protagonista di Raven of the Inner Palace

L'ambientazione storica e l'attenzione ai dettagli grafici rendono questa serie una perfetta compagna per chi ha apprezzato l'universo di Il monologo della speziale. La narrazione intreccia abilmente temi fantasiosi con un affascinante approfondimento sulla vita di corte, creando un'atmosfera tanto suggestiva quanto avvincente.

L'anime di Raven of the Inner Palace è disponibile su Crunchyroll.

Onmyōji

I protagonisti principali di Onmyōji

Basato sulla popolare serie di romanzi di Baku Yumemakura, Onmyōji ci trasporta nel Giappone antico, dove Abe no Seimei, un celebre Onmyōji(divinatore), utilizza la sua intelligenza e i suoi poteri magici per risolvere casi sovrannaturali e proteggere il regno da minacce oscure.

Proprio come Maomao si distingue per la sua capacità di leggere tra le righe e trovare soluzioni che altri ignorano, maestro nell'arte di svelare segreti nascosti. L'anime si caratterizza per la sua estetica raffinata e la costruzione di un mondo narrativo che fonde storia e magia, offrendo una prospettiva diversa ma altrettanto coinvolgente su temi come il potere della conoscenza e il coraggio di sfidare l'ignoto.

L'anime di Onmyouji è disponibile su Netflix.

Ōoku: Le stanze proibite

Ambientato in un Giappone alternativo in cui un'epidemia ha decimato la popolazione maschile, Ooku - Le stanze proibite esplora le dinamiche di potere all'interno di un harem maschile, dove le donne occupano i ruoli di comando nella società. L'anime si distingue per la sua riflessione sulle strutture di potere e per il modo in cui analizza le relazioni umane in un contesto storico profondamente trasformato.

I due protagonisti di Ōoku

Le affinità con Il monologo della speziale sono evidenti nella rappresentazione della vita di corte e nei giochi di potere che definiscono le relazioni tra i personaggi. Entrambi gli anime offrono protagonisti che devono navigare in un mondo complesso, dove l'intelligenza e l'adattabilità sono le chiavi per la sopravvivenza.

L'anime di Ōoku: Le stanze proibite è disponibile su Netflix.

Spice and Wolf (Ōkami to Kōshinryō)

Holo di Spice and Wolf

Se avete apprezzato la profondità dei dialoghi e le sottili dinamiche tra i personaggi in Il monologo della speziale, Spice and Wolf ti conquisterà con la sua narrazione unica. La serie segue le avventure di Kraft Lawrence, un mercante itinerante, e Holo, una divinità-lupo che si unisce a lui. Insieme, affrontano sfide economiche e personali in un mondo medievale splendidamente costruito.

Ciò che rende Spice and Wolf così speciale è il suo mix di temi filosofici, lezioni di economia e un tocco di mitologia. Come Maomao, Holo è una figura fuori dal comune: intelligente, astuta e piena di fascino, capace di conquistare lo spettatore con la sua personalità unica. La relazione tra Holo e Lawrence si sviluppa lentamente ma in modo intenso, offrendo momenti di grande introspezione e bellezza.

L'anime di Spice and Wolf è disponibile su Crunchyroll.

The Saint's Magic Power is Omnipotent (Seijo no Maryoku wa Bannō Desu)

La protagonista di The Saint's Magic Power is Omnipotent

Sei, una donna comune evocata in un mondo fantastico come "Santa", utilizza le sue conoscenze in erboristeria e magia per migliorare la vita delle persone che la circondano. Questo mix di fantasy e slice of life condivide con Il monologo della speziale l'idea che il sapere e la dedizione possano cambiare il mondo.

Come Maomao, Sei si distingue per la sua umanità e per il suo spirito di adattamento. L'anime bilancia momenti di introspezione e dolcezza con una narrazione che celebra il potere della conoscenza e la bellezza della semplicità, rendendolo un'esperienza ideale per chi cerca una storia con un tocco magico e rassicurante.

L'anime di The Saint's Magic Power is Omnipotent è disponibile su Crunchyroll.