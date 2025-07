Dandadan vince col Malocchio, la seconda stagione batte i record di visualizzazioni anche della prima

Dopo il debutto della seconda stagione, Dandadan segna un nuovo boom di popolarità, superando in due settimane i numeri della prima, col pubblico incollato davanti all'azione e ai colpi di scena.

L'anime tratto dal manga di Yukinobu Tatsu torna a far parlare di sé: la seconda stagione di Dandadan ha segnato un picco di visualizzazioni e nuove conferme sul suo status di cult. Mentre si conclude l'arco narrativo della Casa Maledetta, lo sguardo si volge già verso l'inquietante Malocchio, pronto a travolgere tutto con la sua furia vendicativa.

Dandadan sempre di più conquista lo streaming

Uscito per la prima volta nell'autunno 2024, l'anime di Dandadan ha da subito scatenato una vera e propria febbre tra i fan, grazie all'animazione spettacolare curata da Science SARU, personaggi magnetici e una narrazione che mescola folklore, horror ed energia shonen senza freni. La prima stagione si era chiusa su un punto di massima tensione, lasciando sospeso l'arco narrativo della Casa Maledetta.

Una scena di Dandadan

Con l'arrivo della seconda stagione nel luglio 2025, Dandadan è immediatamente tornato tra i titoli più visti su Netflix: secondo What's On Netflix, nei primi quindici giorni il nuovo ciclo di episodi ha raccolto 9,4 milioni di visualizzazioni, battendo i 7,7 milioni ottenuti dalla prima stagione nello stesso periodo. Considerando anche la disponibilità su Crunchyroll, i dati reali globali sono probabilmente ancora più impressionanti. L'anime non è nemmeno giunto a metà stagione, e già si preannuncia un'ulteriore crescita di interesse e toni.

La Casa Maledetta e il risveglio del Malocchio

Il primo arco narrativo della seconda stagione porta a compimento il mistero della famiglia Kito, rivelando che da oltre due secoli sacrificano esseri umani a un mostro, lo Tsuchinoko, identificato come un gigantesco verme della morte mongolo nascosto in un'antica sala sotterranea.

La locandina della seconda stagione di Dandadan

Un'eruzione vulcanica sconvolge l'area e Jiji viene infine posseduto da uno spirito millenario e vendicativo: il Malocchio. Qui inizia la vera discesa agli inferi. Una delle entità più potenti mai introdotte nella serie prende il controllo del corpo di Jiji, mosso da secoli di odio e sofferenza.

Da semplice spirito triste, l'Evil Eye è diventato un mostro la cui forza distruttiva minaccia amici e nemici indistintamente. Il prossimo arco - già ribattezzato Evil Eye's Arc - promette emozioni forti, combattimenti disperati e forse, anche, un'ulteriore evoluzione dei legami tra i protagonisti.

Dandadan si distingue sempre più come uno degli anime più originali della scena contemporanea. La sua capacità di tenere insieme elementi horror, azione psichedelica, humour slapstick e momenti di intimità emotiva lo rendono un ibrido difficilmente catalogabile, ma incredibilmente coinvolgente.

I suoi protagonisti non sono eroi perfetti: sono adolescenti fuori dalle righe, pieni di crepe, fragilità e un bisogno disperato di salvare - e salvarsi. La seconda stagione non fa che rafforzare tutto questo, trasformando ogni episodio in un mix di tensione e catarsi.

Con una fanbase sempre più globale e un ritmo narrativo che non concede tregua, Dandadan si conferma uno degli appuntamenti obbligati di questa estate anime.