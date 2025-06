Dandadan, dopo il lancio della seconda stagione quest'estate, uscirà un libro particolare

Quando farà il suo debutto la seconda stagione di Dandadan, Shueisha pubblicherà un volume speciale dal titolo Dandadan Daizukan. Il libro, previsto per il 4 agosto 2025 in Giappone, sarà un'enciclopedia illustrata con materiali esclusivi dell'autore Yukinobu Tatsu.

Dandadan: un'enciclopedia illustrata in arrivo dopo la seconda stagione

Mentre l'universo di Dandadan si prepara a un'estate rovente con il ritorno in grande stile dell'anime, i fan hanno un altro motivo per restare in allerta. Il 4 agosto 2025, a un mese circa dal debutto della seconda stagione, che uscirà precisamente il 3 luglio su Crunchyroll, sarà pubblicato in Giappone un volume speciale: si tratta del Dandadan Daizukan, una sorta di "grande libro illustrato" che promette di offrire materiali inediti legati all'opera di Yukinobu Tatsu. Edito da Shueisha e già elencato sul sito ufficiale dell'editore, il libro sarà venduto al prezzo di 1100 yen, tasse incluse. Sebbene i dettagli siano ancora avvolti nel mistero, il termine "daizukan" lascia intendere che ci si troverà davanti a un'opera enciclopedica e visivamente ricca, forse con approfondimenti sui personaggi, ambientazioni, oggetti e poteri che costellano l'universo paranormale della serie.

Questa non è la prima pubblicazione dedicata al mondo di Dandadan: un fanbook ufficiale era già uscito nel 2024. Tuttavia, il Daizukan si distingue per tempistiche e natura, posizionandosi come un possibile oggetto da collezione o una guida visiva per accompagnare la nuova stagione dell'anime. Al momento, non è stata annunciata una versione in lingua inglese, e considerando i tempi editoriali, è probabile che l'adattamento internazionale richieda diversi mesi - o persino anni - prima di approdare sugli scaffali occidentali.

Se il primo capitolo animato di Dandadan aveva fatto breccia con la sua commistione di comicità irriverente, azione sovrannaturale e animazioni mozzafiato firmate Science SARU, la seconda stagione alza ulteriormente la posta. Dopo un finale in sospeso nella scorsa stagione, la narrazione riprende con l'Arco della Casa Maledetta e promette di spingersi fino a quello dell'Occhio Maligno, due segmenti fondamentali che cambieranno profondamente le carte in tavola. Il film Dandadan: Evil Eye, proiettato nei cinema il 6 giugno 2025 con i primi tre episodi della nuova stagione, ha offerto un'anteprima intensa di ciò che attende Momo, Okarun e Jiji.