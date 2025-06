Comicon 2025, a Bergamo J-Pop manga presenta esclusive ed eventi, tra cui uno tutto a tema DanDaDan

Per l'edizione bergamasca del celebre festival internazionale dedicato alla cultura pop, Edizioni BD & J-POP Manga portano alcune novità esclusive dedicate a Oshi no Ko, Dandadan, Frieren e altri.

J-POP Manga al COMICON Bergamo, tra Dandadan, Oshi no ko e altri grandi titoli

Chi ha detto che le nonne stanno solo a fare la calza? Al COMICON di Bergamo, in programma dal 20 al 22 giugno, J-POP Manga alza il volume con un evento decisamente fuori dagli schemi: la Sfida della Turbononna. Un nome che sembra uscito da un anime degli anni '90, e invece è un panel interattivo dal retrogusto surreale - o meglio, soprannaturale - pensato per festeggiare l'arrivo della nuova stagione dell'anime Dandadan. Sotto la guida di Lucia Appollonio, i partecipanti si affronteranno in una competizione a squadre tra folklore giapponese, invasioni aliene e spettri dispettosi. "Solo i più preparati potranno vincere la sfida della terribile (o adorabile?!) Turbononna", promettono dal palco. E a rendere il tutto ancora più irresistibile ci pensano gadget esclusivi, sorprese e... l'ombra misteriosa di un avvistamento UFO. Un mix tra quiz, gioco di ruolo e folklore yokai che rende l'evento uno dei più attesi della tre giorni lombarda.

Ma non è solo l'adrenalina a tenere banco. L'universo J-POP si presenta al Padiglione A, stand AAE01, con un carico di novità editoriali che farà impazzire collezionisti e lettori affezionati. Dai titoli di punta alle chicche più rare, la line-up di giugno è un piccolo scrigno di tesori cartacei. Su tutti, Veil 3 di Kotteri! e l'antologia La stufa in riva al mare, vincitrice del Kono Manga ga Sugoi! 2024, che mescola poesia e introspezione visiva in uno stile grafico fuori dagli schemi.

Il cuore dell'offerta J-POP al COMICON batte però per tre titoli in particolare, vere e proprie "uscite evento". Il primo è il quattordicesimo volume di Frieren - Oltre la fine del viaggio, presentato in una edizione deluxe a tiratura limitata: un must-have per chi segue il percorso malinconico ma incantato dell'elfa maga che ripercorre le orme dei suoi compagni d'avventura ormai scomparsi. Il secondo è dedicato a Oshi no ko, che si presenta in fiera in una versione speciale, a testimoniare l'amore incondizionato del fandom per questo manga che mescola showbiz e identità nascoste con taglio affilato. Infine, L'estate in cui Hikaru è morto 6, sesto tassello di una serie che è diventata rapidamente un caso editoriale per la sua capacità di fondere l'horror psicologico al lirismo dei sentimenti adolescenziali.

E mentre gli appassionati si accalcano per le copie firmate e gli sketch esclusivi, l'aria della Fiera di Bergamo si impregna di quella vibrazione unica che solo una manifestazione ben orchestrata sa offrire: un'ode collettiva al fumetto come linguaggio vivo, mutante, colorato.