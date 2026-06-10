The Assassin: stasera su Italia 1, trama, cast e numero puntate

Torna stasera in prima serata su Italia 1 The Assassin, il thriller con Keeley Hawes e Freddie Highmore: ecco la trama, il cast completo e quante puntate compongono la miniserie.

Torna questa sera in prima serata su Italia 1 alle 21:25 The Assassin, la miniserie thriller britannica che unisce azione, mistero e dramma familiare. Protagonisti della storia sono Keeley Hawes e Freddie Highmore nei panni di una madre dal passato oscuro e di un figlio deciso a scoprire la verità sulle proprie origini. Tra inseguimenti, segreti e colpi di scena, la serie creata dai fratelli Harry e Jack Williams, già autori di successi come The Missing e The Tourist, promette inseguimenti mozzafiato, misteri irrisolti e un intenso rapporto madre-figlio al centro della narrazione. Ecco trama, cast e numero di episodi della serie.

La trama di The Assassin

La storia segue Julie Green (Keeley Hawes), un'ex assassina professionista che vive nascosta su una remota isola greca, cercando di lasciarsi alle spalle un passato oscuro. La sua vita tranquilla viene stravolta quando il figlio Edward (Freddie Highmore), un giornalista investigativo, arriva sull'isola in cerca di risposte su suo padre e sulla vera identità della madre.

Tuttavia, il ricongiungimento si trasforma rapidamente in una corsa contro il tempo: il passato di Julie torna a galla da un improvviso attacco di un gruppo di assassini, costringendo madre e figlio a intraprendere una fuga disperata attraverso il Mediterraneo e l'Europa, ritrovandosi coinvolti in una pericolosa cospirazione fatta di tradimenti, alleanze impreviste e segreti sepolti da anni.

The Assassin: Shalom Brune-Franklyn è Kyla

Riassunto degli episodi precedenti

Nel primo episodio Edward raggiunge la madre Julie in Grecia per ottenere risposte sul proprio passato, ma il loro incontro viene interrotto da un improvviso attacco che costringe entrambi alla fuga. Julie comprende che qualcuno vuole eliminarla e che il passato che credeva archiviato è tornato a presentare il conto.

Nel secondo episodio la fuga di Edward e Julie continua a bordo di uno yacht nel Mediterraneo della famiglia della fidanzata di Edward. Mentre cercano di sottrarsi ai loro inseguitori, emergono nuove informazioni sui nemici di Julie e sulle ragioni che si nascondono dietro la caccia nei loro confronti. Madre e figlio iniziano inoltre a fare i conti con con i segreti che ciascuno custodisce.

The Assassin: Freddie Highmore è Edward

Nel terzo episodio il viaggio conduce i protagonisti in Albania, dove Julie cerca Damien, un vecchio mentore che potrebbe aiutarla a capire chi l'ha tradita. Nel frattempo cresce il sospetto che anche Edward stia nascondendo qualcosa, alimentando ulteriormente la tensione tra i due.

Anticipazioni degli episodi di stasera

Nel quarto episodio, la fuga di Julie ed Edward si fa sempre più complicata. Dopo gli eventi che hanno sconvolto l'isola greca, i due si ritrovano nel mirino non solo dei loro inseguitori, ma anche delle autorità. Rifugiatisi ad Atene, cercano di fare luce sulla cospirazione che li coinvolge, ma un nuovo attacco rischia di avere conseguenze drammatiche.

Nel quinto episodio, emergono finalmente importanti dettagli sul passato di Julie e sulle origini della misteriosa organizzazione che la sta braccando. Mentre Edward si avvicina a una verità sconvolgente riguardo alla propria famiglia, nuovi tradimenti e rivelazioni mettono a dura prova il rapporto tra madre e figlio.

Nel sesto e ultimo episodio, tutti i nodi vengono al pettine. Julie è costretta ad affrontare i fantasmi del proprio passato in una resa dei conti decisiva, mentre Edward scopre verità rimaste nascoste per anni. Tra colpi di scena, confessioni e scontri finali, la miniserie giunge a una conclusione che cambierà per sempre il destino dei protagonisti.

Il cast della miniserie britannica

Accanto ai protagonisti Keeley Hawes e Freddie Highmore troviamo Gerald Kyd nel ruolo di Luka, Alan Dale nei panni del magnate Aaron Cross e Shalom Brune-Franklyn nel ruolo di Kyla, figlia di Alex e fidanzata di Edward. Un cast internazionale che contribuisce a rendere ancora più avvincente questo thriller dalle atmosfere mediterranee.

Quante puntate sono e quanto dura la serie

The Assassin è composta da sei episodi della durata di circa 60 minuti ciascuno. La miniserie sarà proposta nell'arco di due serate, con tre episodi per volta, accompagnando gli spettatori fino al gran finale che svelerà tutti i misteri legati al passato di Julie e alle origini di Edward.