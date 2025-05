DanDaDan, il doppiatore di Jiji rivela una scena tagliata della prima stagione: "Sarebbe stato troppo strano"

Aleks Le, voce inglese di Jiji in Dandadan, ha svelato un curioso retroscena sul primo episodio dell'anime: una scena improvvisata dove Jiji canta l'iconica sigla "Otonoke" era stata registrata ma poi scartata per essere "troppo meta". Anche se non l'ascolteremo nella serie, il doppiatore spera di condividerla online presto.

Dandadan, la canzone segreta di Jiji

Nel bizzarro universo di Dandadan, dove alieni, spiriti, risate scomposte e adrenalina coesistono come vecchi amici in un karaoke di mezzanotte, anche i tagli di montaggio nascondono pepite d'oro. È il caso di una scena mai andata in onda che ci ha raccontato Aleks Le, voce inglese di Jiji, durante un'intervista con ComicBook. L'attore, già noto per aver condiviso sketch esilaranti dal dietro le quinte di Solo Leveling, ha rivelato che in una sequenza originaria della prima stagione, il suo Jiji si lanciava in una personalissima interpretazione di "Otonoke" - la sigla ufficiale firmata Creepy Nuts che ha infiammato il web nel 2024. "È stata l'unica improvvisazione che non è finita nella prima stagione," ha detto Le. "Stavamo lavorando con Alex (il nostro regista), e a un certo punto Jiji avrebbe dovuto cantare il tema di Dandadan."

Una scena di DanDaDan

Ma l'idea, per quanto gustosa, è risultata "troppo meta" persino per uno show che già flirta con la rottura della quarta parete. "Era venuta benissimo," ha ammesso Le, "ma poi ci siamo detti: 'Beh, è troppo meta. Non avrebbe molto senso qui.' Così abbiamo deciso di lasciarla fuori." Il risultato? Una gemma sonora che giace, forse solo per ora, nei meandri degli archivi di produzione.

Il tempismo della rivelazione non è casuale. Con la seconda stagione in arrivo il 3 luglio su Crunchyroll e Netflix, e l'uscita del film Dandadan: Evil Eye(una compilation dei primi tre episodi) fissata dal 4 giugno, il fandom è già in fibrillazione. Anche se il brano di Jiji non troverà spazio sullo schermo, la speranza è che venga condiviso online, magari come piccolo regalo per chi, come Jiji stesso, ama gli eccessi e l'assurdo.