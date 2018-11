Creed II, Dolph Lundgren: "Ecco come è cambiata la vita di Ivan Drago dopo il crollo dell'URSS"

In Creed II il danese Dolph Lundgren tornerà a vestire i panni dell'iconico pugile russo Ivan Drago. Lundgren ha interpretato per la prima volta Drago in Rocky IV nel pieno del suo vigore. Gli anni sono passati e il mondo ha assistito a tanti cambiamenti che hanno segnato anche il personaggio di Ivan Drago, come spiega il suo interprete.

"Sta vivendo tempi duri. Quando l'Unione Sovietica è crollata, è stato cacciato dalla Russia, ha perso tutto ed è finito in Ucraina, dove vive col figlio Viktor. La moglie ha divorziato da lui, probabilmente per poi sposare un uomo più ricco."

All'epoca di Creed II sono passati decenni dallo storico incontro tra Ivan Drago e Rocky Balboa. Adesso è Viktor Drago a conservare l'eredità pugilistica della famiglia, soprattutto quando si troverà a scontrarsi con Adonis Creed (Michael B. Jordan), figlio di Apollo Creed, ucciso dal padre sul ring.

"Ivan Drago è in cattiva forma, arrabbiato e pieno di risentimento. Va in cerca di redenzione e usa il figlio per provare a ottenere ciò che era suo e gli è stato portato via 35 anni prima dall'Unione Sovietica e da Rocky Balboa."

Creed II[, diretto da Steven Caple Jr., vede Adonis Creed (Michael B. Jordan) pronto a tornare sul ring per onorale la memoria del padre affrontando il figlio di Ivan Drago, responsabile della morte di Apollo Creed in Rocky IV. A fianco di Adonis ci sarà ancora una volta l'amico e consigliere Rocky Balboa (Sylvester Stallone).

L'uscita di Creed II nelle sale italiane è prevista per il 24 gennaio. Nell'attesa Dolph Lundgren ha fatto una comparsata allo show di Stephen Colbert nei panni del pugile Ivan Drago per "combattere i pregiudizi contro i russi".

