Creed II: l'apertura al boxoffice è già record per il franchise

Marica Lancellotti

Creed II è sbarcato nelle sale americane da appena 5 giorni ma ha già stabilito un piccolo record: al momento è il film della saga di Rocky ad aver incassato di più al boxoffice nel primo weekend di programmazione. Dal 21 novembre fino a domenica 25 il film con protagonisti Michael B. Jordan e Sylvester Stallone ha incassato complessivamente 55.806.000 dollari, secondo, nel boxoffice americano, solo a Ralph Spacca Internet.

Il nuovo capitolo del franchise ha battuto anche Creed - Nato per combattere, il suo predecessore arrivato nel 2015, per la regia di Ryan Coogler, che nel primo fine settimana al cinema si era portato a casa ben 44 milioni di dollari. Il prossimo passo? Superare gli incassi di Rocky IV, altra pellicola della saga a detenere un record: quello dei guadagni, su suolo americano, durante tutto il periodo di programmazione, cifra che oggi si aggirerebbe intorno ai 300 milioni di dollari.

Creed II, diretto da Steven Caple Jr., vede Adonis Creed (Michael B. Jordan) pronto a tornare sul ring per onorare la memoria del padre affrontando il figlio di Ivan Drago (Dolph Lundgren), responsabile della morte di Apollo Creed in Rocky IV. La vita è diventata una questione di equilibrio per Adonis. Tra gli obblighi personali e gli allenamenti in vista del suo prossimo incontro, il giovane deve affrontare la sfida della sua vita. Trovandosi di fronte a un avversario che ha dei legami con il passato della sua famiglia rende ancora più intensa l'imminente battaglia sul ring. Rocky Balboa è accanto a lui in ogni momento e, insieme, Rocky e Adonis affronteranno quello che hanno ereditato dal passato, metteranno in dubbio quello per cui vale la pena lottare e scopriranno che nulla è più importante della famiglia.

Leggi anche: Creed II, Dolph Lundgren: "Ivan Drago è devastato"

Oltre a Jordan e Sylvester Stallone, nel cast troviamo Tessa Thompson, Wood Harris, Russell Hornsby, Florian "Big Nasty" Munteanu, Andre Ward, e Phylicia Rashad.

Creed II arriverà nelle sale italiane, distribuito da Warner Bros., il 24 gennaio 2019.