Creed II, Dolph Lundgren: "Ivan Drago è devastato"

In Rocky IV Ivan Drago ha provato a sconfiggere il rivale Rocky Balboa, ma è stato lui a finire al tappeto. Vedremo le conseguenze del trauma in Creed II, quando Drago tornerà in azione per supportare il figlio Viktor, anche lui pugile, contro Adonis Creed e ripulire il nome della sua famiglia dall'onta della sconfitta.

La presenza di Ivan Drago in Creed II è tutt'altro che scontata, in un primo tempo il suo interprete Dolph Lundgren aveva deciso di non partecipare a Creed II, anche se poi ha cambiato idea.

Di recente Dolph Lundgren è tornato a parlare del suo personaggio descrivendone la sofferenza: "In pratica, il mio personaggio vive l'inferno fin dal 1985 e ha perso tutto. La sceneggiatura lo reintroduce come un personaggio devastato emotivamente. Posso immedesimarmi in lui facilmente, sia dal punto di vista fisica che emotivo. Ivan Drago è diventato un'icona. Le persone lo citano, ne indossano le magliette. Non volevo rovinare quest'immagine, non vedevo come avrebbe potuto funzionare. Ma ovviamente ora che sono abbastanza vecchio, posso fare il padre. Il rapporto padre-figlio per me è qualcosa di essenziale perché ho avuto una relazione molto violenza con mio padre, molti uomini hanno un rapporto turbolento e finiscono per fare sport di contatto."

La mascolinità tossica sarà uno dei temi chiave di Creed II insieme all'esplorazione dei rapporti padre-figlio. Nel trailer vediamo Rocky Balboa che tenta di convincere il figlio di Apollo, Adonis Johnson, a non raccogliere la sfida lanciata da Viktor. Rocky spiega al ragazzo come il suo tentativo di vendicare la morte di suo padre sconfiggendo Drago non sia servita a granché.

Creed II, diretto da Steven Caple Jr., vede Adonis Creed (Michael B. Jordan) pronto a tornare sul ring per onorale la memoria del padre affrontando il figlio di Ivan Drago (Dolph Lundgren), responsabile della morte di Apollo Creed in Rocky IV. Oltre a Jordan e Sylvester Stallone, nel cast troviamo Tessa Thompson, Wood Harris, Russell Hornsby, Florian "Big Nasty" Munteanu, Andre Ward, e Phylicia Rashad.

L'uscita di Creed II nelle sale italiane è prevista per il 24 gennaio.

