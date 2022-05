Creed 3: Michael B. Jordan è ancora Donnie Creed nel primo poster

Creed 3: Michael B. Jordan in un poster promozionale

Il primo poster di Creed 3 diffuso da Collider mostra Michael B. Jordan a torso nudo e pronto a sconfiggere il rivale Jonathan Majors nell'ultima puntata del franchise di Rocky. Il poster è stato svelato nel corso del Licensing Expo di Las Vegas.

Finora, Creed III è tenuto in assoluta segretezza. In Creed II, il pugile interpretato da Michael B. Jordan, Donnie Creed, ha dovuto combattere contro Viktor Drago (Florian Munteanu), figlio di Ivan Drago (Dolph Lundgren). Ivan ha alle spalle un passato sanguinoso con Rocky, essendo anche responsabile della morte del padre di Donnie, Apollo Creed (Carl Weathers), perito sul ring.

Sebbene il mistero intorno alla trama di Creed III sia ancora fitto, Jonathan Majors è stato scelto per interpretare il principale avversario di Donnie.

Creed 3: Jonathan Majors e Michael B. Jordan nelle nuove foto dal set

Creed III sarà il primo film della saga di Rocky a non mostrare Sylvester Stallone nei panni del leggendario pugile. Nel primo Creed, Rocky Balboa è tornato in azione per addestrare il figlio del suo vecchio amico e concorrente Apollo. A sua volta, Adonis ha deciso di prendersi cura del vecchio campione, ormai malato. Il franchise di Creed è sempre stato pensato per passare il testimone da Balboa a un nuovo campione, ma Stallone si è comunque presentato per Creed II. Ciò significa che Creed III sarà il test finale per vedere come il franchise può andare avanti senza la sua star originale.

Creed III vedrà il ritorno di Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Wood Harris e Florian Munteanu. La pellicola uscirà nei cinema aa novembre 2023.