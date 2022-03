Creed 3: Jonathan Majors e Michael B. Jordan nelle nuove foto dal set

Le riprese di Creed 3 sono attualmente in corso e le foto dal set mostrano Jonathan Majors e Michael B. Jordan insieme.

L'inteprete di Adonis Creed, in occasione del terzo capitolo della storia, sarà impegnato anche come regista.

La trama di Creed III non è stata del tutto rilevata e, oltre a Michael B. Jordan, nel cast tornerà anche Tessa Thompson nel ruolo di Bianca, la giovane che si era fidanzata con il protagonista al termine del film precedente. Sylveser Stallone non dovrebbe riprendere il ruolo di Rocky Balboa e Jonathan Majors dovrebbe invece essere il villain della storia.

Le foto scattate sul set, poi condivise dal Daily Mail, mostrano ora Majors e Jordan impegnati in alcune riprese in spiaggia. Jonathan sembra essere ritratto mentre si allena, svelando così il fisico imponente dell'avversario di Adonis.