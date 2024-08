Creed: grandi novità sullo spin-off dedicato a Viktor Drago

La star di Creed II, Florian Munteanu, ha fornito l'atteso aggiornamento sullo status di Drago, facendo luce sulla situazione dello spin-off di Rocky con Dolph Lungren. Il pugile russo di Lungren ha fatto la sua prima apparizione come antagonista in Rocky IV del 1985, come sfidante di Sylvester Stallone dopo aver ferito mortalmente l'Apollo Creed di Carl Weather.

Dopo la sua sconfitta da parte di Rocky e l'esilio in URSS per la perdita, Drago si ripresenta per sfidare l'allievo della leggenda della boxe di Philadelphia, ovvero Adonis Creed, interpretato da Michael B. Jordan, per combattere contro suo figlio, Viktor (Munteanu).

Drago: le ultime novità sullo spin-off dedicato al figlio del pugile russo

Creed II, Dolph Lundgren: "Ecco come è cambiata la vita di Ivan Drago dopo il crollo dell'URSS"Sylvester Stallone alla premiere con moglie e figlia

Munteanu ha rivelato a Screen Rant quando il pubblico potrà aspettarsi il suo ritorno nel mondo di Rocky e Creed. L'attore ha svelato che lui e Lungren hanno sviluppato la storia per diversi anni e hanno trovato eccitante immergersi in un angolo più oscuro del panorama di Rocky e sperano in un inizio delle riprese nel 2025, anche se stanno aspettando il feedback di altre figure chiave. Ecco le dichiarazioni di Munteanu:

Carl Weathers: Apollo Creed e l'altro lato di Rocky Balboa

"Sono molto entusiasta! Sono un paio d'anni che lavoriamo a questo progetto. Posso dire con certezza che siamo in una posizione molto buona in questo momento. Credo che io e Dolph siamo molto soddisfatti della situazione attuale. È solo che molte persone devono prendere delle decisioni e dobbiamo trovare un compromesso".

Creed 3: uno dei poster del film

Monteanu continua, raccontando qualche dettaglio del film:

"Il tono del film deve essere leggermente più cupo di quello che abbiamo visto in Creed, perché i personaggi provengono da un mondo diverso, un ambiente diverso, un'educazione diversa. Quindi vogliamo rimanere fedeli a ciò che sono, e mantenere la loro essenza. Siamo in una posizione molto buona. Speriamo che l'anno prossimo si sappia qualcosa di più su ciò che accadrà".