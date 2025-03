Creed IV: Michael B. Jordan vuole Jonathan Majors nel cast

Sta ripartendo lentamente la carriera di Jonathan Majors e dopo l'uscita del prossimo 21 marzo del suo ultimo film, Magazine Dreams, l'attore è stato al centro di qualche polemica mediatica dopo un'intervista a Michael B. Jordan.

Il regista e star di Creed ha confessato a The Hollywood Reporter di avere intenzione di coinvolgere Jonathan Majors in Creed IV e in diversi altri progetti per il grande schermo, dopo averlo diretto in Creed III.

Michael B. Jordan vuole Jonathan Majors nel prossimo Creed

"Mi piacerebbe realizzare Creed IV insieme, oltre ad altri progetti" ha confessato Jordan a THR. Una scelta molto rischiosa e tutta da verificare ma il regista di Creed III aveva già espresso solidarietà nei confronti di Majors.

Michael B. Jordan in una scena di Creed III

"Sta bene, si è appena fidanzato" aveva raccontato Jordan a GQ "Sono orgoglioso della sua resilienza e della sua forza nell'affrontare tutto questo, e di come l'ha gestita. Sono felice che stia bene. È un mio amico". Anche Matthew McConaughey, che recitò con Majors in White Boy Rick, di credere in lui come 'una persona che cerca sempre di migliorarsi'.

Jonathan Majors e la condanna per molestie e aggressioni

La carriera di Jonathan Majors ha subito un brusco stop dopo la condanna per aggressione colposa e molestie a causa della quale è stato indirizzato ad un programma di 52 settimane di riabilitazione per violenza domestica. Il caso riguardava un alterco avvenuto con l'allora fidanzata nel marzo 2023.

Jonathan Majors avrebbe dovuto riprendere il ruolo di Kang nel prossimo film degli Avengers, ma in seguito alla condanna è stato licenziato in tronco da Marvel. La sua ultima apparizione sullo schermo risale al 2022, quando recitò nella serie Loki su Disney+ proprio nel ruolo di Kang il Conquistatore.

Jonathan Majors in una scena di Creed III

Il prossimo progetto in agenda è il film di Martin Villeneuve, Merciless.