Creed 3: Michael B. Jordan sfoggia bicipiti possenti mentre si allena per il ring (VIDEO)

Michael B. Jordan impegnato nell'intensa preparazione fisica per tornare nei panni di Adonis Creed in Creed 3, ecco il video in palestra.

Michael B. Jordan si prepara a fare ritorno sul ring per Creed 3, dove sarà impegnato anche come regista, allenandosi duramente e sfoggiando bicipiti possenti come svela un nuovo video su Instagram. dovrebbe essere rilasciato il prossimo anno con Jordan firmato per dirigere. Oltre a Jordan, Creed 3 vedrà il ritorno di Tessa Thompson e Phylicia Rashad oltre alla partecipazione di Jonathan Majors.

Il video di Michael B. Jordan è stato diffuso da Corey Calliet, personal trainer di molte star. Calliet scrive: "Regista di giorno atleta impegnato a costruire un fisico bestiale di notte! Per ottenere la grande ricompensa, è necessario raggiungere una certa consistenza..."

Da Rocky a Creed: la saga cult tra realtà e finzione

La sceneggiatura di Creed III è firmata da Zach Baylin e Keenan Coogler. Il film segnerà il debutto alla regia di Michael B. Jordan, ma vedrà l'assenza di Sylvester Stallone, che non tornerà nei panni di Rocky Balboa. Al riguardo Jordan ha spiegato a IGN:

"Penso che Sly abbia fatto sapere che non sarebbe tornato per questo film, ma penso, sai, la sua essenza e il suo spirito... ci sarà sempre un po' di Rocky all'interno di Adonis. Ma questo è il franchise di Creed e vogliamo davvero costruire questa storia e questo mondo intorno a lui andando avanti. Quindi, è c'è sempre rispetto e c'è sempre un sacco di amore per ciò che ha costruito, ma vogliamo davvero portare avanti Adonis e la famiglia che ha creato".

L'uscita di Creed III è fissata per il 23 novembre 2022.