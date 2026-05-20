Creed, Michael B. Jordan svela trama e cast del nuovo spin-off Delphi

Jordan è il produttore esecutivo di una nuova serie tratta dal franchise che lo vede protagonista e che a sua volta è nato come un sequel/spin-off della saga di Rocky con Sylvester Stallone

Amazon ha annunciato il cast di Delphi, la sua nuova serie TV ambientata nell'universo di Creed, prodotta da Outlier Society, la casa di produzione di Michael B. Jordan.

Il franchise di Creed conta finora tre film, l'ultimo dei quali arrivato nelle sale nel 2023, ed è a sua volta lo spin-off di Rocky, leggendaria saga cinematografica con Sylvester Stallone protagonista.

Delphi, una foto del cast completo dello spin-off

Delphi, il cast al completo dello spin-off

Tra i protagonisti fissi della serie figurano Benji Santiago (The Notebook a Broadway), Juan Castano (Rob Peace), Demián Bichir (Land), André Holland (Love, Brooklyn), Andre Royo (The Punisher: One Last Kill), Sofia Black-D'Elia (Remarkably Bright Creatures) e Victoria Vourkoutiotis (Elsbeth).

Nel frattempo, Wood Harris (The Wire), Niles Fitch (Forever), Dasan Frazier (A Different World), Graham Patrick Martin (Catch-22), Brittany Adebumola (M.I.A.), Rene Moran (Cross), Okieriete Onaodowan (Hamilton) e Breanna Yde (School of Rock) sono stati scritturati per ruoli ricorrenti.

Creed III: Michael B. Jordan in una foto

Trama e personaggi della serie tratta da Creed

Attualmente in produzione a Los Angeles, Delphi segue le vicende di un gruppo di giovani pugili di grande talento in un'accademia d'élite, impegnati a lottare per realizzare i propri sogni e raggiungere l'apice di questo sport. Benji Santiago interpreterà Santi Torres. Cresciuto nella zona est di Los Angeles, è un talento grezzo che ha sempre vissuto all'ombra del fratello maggiore.

Juan Castano interpreterà Nico Torres. Fratello maggiore di Santi, è un pugile dotato di un talento naturale, ma le difficoltà personali lo hanno costretto a confrontarsi con i propri demoni interiori. Demián Bichir interpreterà Hector Torres. Patriarca della famiglia Torres, Hector è nato in Messico e ora vive a Los Angeles, dove possiede e gestisce una palestra di boxe nella zona est della città. logoro e saggio, adotta un approccio severo ma amorevole nell'educare i suoi figli - esigendo il massimo da loro mentre li difende con veemenza.

André Holland interpreterà Teddy 'T-Bone' Parker. Stratega della boxe e istruttore capo alla Delphi Academy, T-Bone affronta la boxe come gli scacchi - in modo intellettuale e calcolato, con una sensibilità che smentisce lo sport sanguinario a cui ha dedicato la sua vita. Andre Royo interpreterà Elmer Tatum. Un'eccentrica enciclopedia della boxe, nato nel Bronx e naturalmente cool, è in grado di prevedere l'esito finale basandosi su ciò che i pugili hanno mangiato a colazione.

Sofia Black-D'Elia interpreterà Bobbi Weiss, una contabile che sogna di seguire la sua vera passione: diventare allenatrice in un'accademia di pugilato d'élite. Bobbi ha il pugilato nel sangue: possiede una vasta conoscenza di questo sport e un occhio attento per il talento, nonostante non sia mai salita sul ring.

Victoria Vourkoutiotis interpreterà Kai Katsaros, una giovane pugile introversa dotata di incredibile talento e abilità, che lotta per superare la scarsa fiducia in se stessa, l'ansia e il panico da palcoscenico nel tentativo di realizzare il proprio potenziale.

Wood Harris interpreterà Little Duke. Figlio di Tony "Duke" Evers e del leggendario allenatore di Apollo Creed, porta avanti oggi quell'eredità allenando i giovani talenti della Delphi Academy. Niles Fitch interpreta Dante, con Dasan Frazier nel ruolo di Remy, Graham Patrick Martin in quello di Jackson, Brittany Adebumola in quello di Mina, b (You) in quello di Didi, Rene Moran in quello di Iggy, Okieriete Onaodowan in quello di Freddie e Breanna Yde in quello di Ana.

Creed IV, a che punto è lo sviluppo del sequel

In un'intervista rilasciata lo scorso novembre, Michael B. Jordan ha confermato che il progetto di un quarto film del franchise con Adonis Creed protagonista non è stato abbandonato e la storia del pugile proseguirà prossimamente sul grande schermo. "Prima o poi verrà realizzato. Si tratta di un franchise che è stato enormemente gentile con me. Adoro MGM e Irwin Walker e tutto quello a cui stanno lavorando. Penso ci sia ancora un po' di storia da proporre".