Creed 3: Jonathan Majors di Lovecraft Country sarà lo sfidante di Michael B. Jordan?

MGM e Michael B. Jordan, regista e interprete di Creed 3, avrebbero messo gli occhi sulla star di Lovecraft Country Jonathan Majors per affidargli il ruolo di sfidante nel nuovo capitolo della saga spinoff di Rocky.

The Last Black Man in San Francisco: Jonathan Majors e Jimmie Fails in una scena

Dopo la partecipazione al commovente The Last Black Man in San Francisco, l'ascesa della carriera di Jonathan Majors sembra inarrestabile. L'attore ha interpretato il protagonista della serie HBO Lovecraft Country e ha recitato nel film Netflix di Spike Lee Da 5 Bloods - Come fratelli per poi approdare nel Marvel Universe nel ruolo di Kang il Conquistatore nel prossimo Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Se l'accordo con MGM verrà concluso, Jonathan Majors incrocerà i guantoni sul ring con Michael B. Jordan, qui al debutto dietro la cinepresa, e affiancherà Tessa Thompson e Phylicia Rashad. Assente all'appello Sylvester Stallone, che non tornerà nei panni di Rocky Balboa.

La sceneggiatura di Creed III è firmata da Zach Baylin e Keenan Coogler.

Creed - Nato per Combattere: quando il sogno americano diventò nero