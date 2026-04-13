The Mandalorian and Grogu è il film Star Wars più corto degli ultimi 20 anni

Secondo le ultime informazioni sulla durata del film, quello sulle nuove avventure di Din Djarin e del piccolo Grogu sarà il film più breve realizzato per il franchise dai tempi di The Clone Wars

Nelle ultime ore, è stata ufficialmente resa nota la durata di The Mandalorian and Grogu, il nuovo film di Star Wars in uscita nelle sale. Si tratta del film più breve della saga degli ultimi 18 anni.

Il film proseguirà le avventure di Din Djarin, che avrà ancora il volto di Pedro Pascal, e del piccolo Grogu, il quale probabilmente svilupperà ulteriormente i suoi poteri della Forza.

Quanto dura The Mandalorian and Grogu

La durata del film è stata resa nota sui siti web di diverse catene di cinema, tra cui AMC e Cinemark. Il film durerà 132 minuti, ovvero due ore e 12 minuti. Si tratta della durata più breve per un film di Star Wars dall'uscita del film d'animazione The Clone Wars nel 2008, che durava un'ora e 38 minuti.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu ha superato di poco questo record, essendo solo un minuto più breve del prequel del 2016, Rogue One: A Star Wars Story, che durava due ore e 13 minuti.

Per un confronto con la trilogia sequel, la durata dei film è la seguente: Star Wars: Il risveglio della Forza del 2015 dura due ore e 18 minuti; Gli ultimi Jedi del 2017 dura due ore e 32 minuti; e L'ascesa di Skywalker del 2019 dura due ore e 21 minuti. Solo: A Star Wars Story del 2018 dura due ore e 15 minuti.

Qual è la trama di The Mandalorian and Grogu

In The Mandalorian & Grogu, il malvagio Impero è caduto e i signori della guerra imperiali rimangono sparsi per tutta la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui ha combattuto la Ribellione, ha chiesto l'aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin e del suo giovane apprendista Grogu.

Il film è diretto da Jon Favreau, che è anche produttore insieme a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce. La colonna sonora del film è composta da Ludwig Göransson, che torna a occuparsi delle musiche dopo aver sviluppato il tema della serie Disney+.

Quando esce in Italia il nuovo film Star Wars

The Mandalorian and Grogu, tratto dall'universo di The Mandalorian, uscirà al cinema il 20 maggio 2026 nelle sale italiane e il 22 maggio successivo negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Il film è diretto da Jon Favreau e vede di nuovo protagonista Pedro Pascal nel ruolo del Mandaloriano Din Djarin, affiancato dal suo apprendista Grogu, il personaggio diventato celebre come "Baby Yoda".