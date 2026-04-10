James Bond, nella corsa al ruolo dell'agente 007 appare un nome a sorpresa

Nella ricerca del possibile erede di Daniel Craig nel ruolo di James Bond potrebbe essere entrato, un po' a sorpresa, un nuovo nome.

Secondo le fonti di Variety, infatti, il giovane Louis Partridge sarebbe ora uno degli attori in corsa per ottenere l'iconica parte dell'agente 007 nel film che sarà diretto da Denis Villeneuve.

Il nuovo attore in lizza per la parte di Bond

Il sito di Variety ha ricordato come Louis Partridge, prima della première della serie House of Guinness (di cui potete leggere la nostra recensione), avesse scherzato sulla possibilità di provare a ottenere l'attenzione dello sceneggiatore Steven Knight, che firmerà il prossimo capitolo del franchise di Bond.

L'attore aveva dichiarato: "Forse potrei stare al bar, bevendo un martini, senza dire niente".

House of Guinness, Louis Partridge in una scena dalla serie

Partridge, conosciuto per i ruoli avuti in Enola Holmes e Disclaimer - La vita perfetta, sembra sia riuscito nella sua impresa. Le fonti di Variety sostengono che il suo nome sia nella lista dei potenziali interpreti di James Bond.

Per ora, tuttavia, la produzione non ha ancora confermato o smentito le tante voci che sono emerse negli ultimi mesi online riguardanti il casting.

Una modifica all'età dell'agente?

Tra i dettagli che sembrano fondati, tuttavia, ci sarebbe l'intenzione di portare sul grande schermo una versione molto più giovane di 007 rispetto ai film con star Daniel Craig.

Tra le star che sembrano ancora in corsa per la parte dovrebbero esserci Callum Turner, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson e Harris Dickinson. La lista comprende quindi interpreti di età molto diversa tra loro, passando dai 36 anni di Turner ai 23 di Partridge.

Bisognerà attendere prima di scoprire quale sarà la scelta di Amazon MGM e di Denis Villeneuve per il futuro di Bond.