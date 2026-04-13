Avengers: Doomsday, entusiasmo per la proiezione test: "Miglior film Marvel di sempre"

Notizie buone, anzi, ottime - se confermate - arrivano dal fronte Marvel. Avengers: Doomsday sarebbe stato testato in una primissima proiezione di prova rivolta allo staff e ai dirigenti Marvel e i giudizi sarebbero davvero ottimi.

Naturalmente il film è atteso con enorme entusiasmo dai fan che non vedono l'ora di rivedere Robert Downey Jr. nell'MCU, stavolta nei panni del villain Dottor Destino e, con lui, molte delle star che hanno fatto grande il franchise. I primi giudizi, interni allo studio e da prendere con le molle, promuoverebbero a pieni voti il film definendolo addirittura il "miglior lungometraggio realizzato dallo studio finora".

Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino

Avengers: Doomsday come Avengers: Infinity War? Cosa dicono le reazioni alla proiezione di prova

Posticipando l'uscita di Avengers: Doomsday dal 1° maggio al 16 dicembre, data in cui approderà nelle sale italiane, i Marvel Studios si sono dati il ​​tempo necessario per perfezionare la storia e aggiustare il tiro rispetto ai difetti riscontrati dai fan nei capitoli precedenti della Saga del Multiverso.

Inoltre, la scelta di far uscire il sequel Avengers: Secret Wars a un anno di distanza, senza nuove pellicole nel frattempo, ha chiaramente l'obiettivo di alimentare l'hype "facendo sì che questi futuri blockbuster vengano percepiti come eventi imperdibili" come scrive Comicbookmovie.com. E a ragione, se l'indiscrezione diffusa dall'insider @MyTimeToShineH si rivelerà corretta.

Come scrive lo scooper, "i Marvel Studios hanno organizzato una proiezione di prova privata della versione pre-riprese aggiuntive di Avengers: Doomsday per Kevin Feige e alcuni membri dello staff, che ne sono rimasti molto soddisfatti. Alcuni l'hanno addirittura definita il miglior film Marvel di sempre".

Anche Robert Meyer Burnett è intervenuto, affermando che il film ha suscitato reazioni paragonabili a quelle di Avengers: Infinity War del 2018.

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Avengers: Doomsday arriverà al cinema il 16 dicembre, mentre per Avengers: Secret Wars dovremo attendere dicembre 2027. Al momento si attende il lancio del primo full trailer, che seguirà i quattro teaser natalizi, ma Marvel sembra voler ritardare il più a lungo possibile questo momento per conservare l'effetto sorpresa. Non ci resta, dunque, che attendere in attesa di nuove news.