Creed 3 sarà diretto da Michael B. Jordan, Tessa Thompson conferma il ritorno

La notizia circolava da ottobre, ma adesso a confermarla è la stessa Tessa Thompson. Michael B. Jordan debutterà alla regia di Creed 3, nuovo capitolo della trilogia pugilistica costola di Rocky.

Nel suo libro A Life in Movies: Stories From 50 Years in Hollywood, il produttore di Rocky e Creed Irwin Winkler aveva anticipato la possibilità del debutto di Michael B. Jordan dietro la macchina da presa per un altro capitolo dell asaga di Creed scrivendo:

"Ho promesso a Michael B. Jordan che avrebbe avuto la sua possibilità di dirigere Creed III. Lo scorso anno in una conversazione con l'attore gli ho offerto l'opportunità non solo di recitare nel film, ma anche di dirigerlo."

Adesso, nel corso di una videointervista su MTV News, Tessa Thompson ha confermato il nuovo ruolo affidato al collega, nominato da People Uomo più Sexy del Mondo del 2020. Jordan proseguirà così la tradizione di Sylvester Stallone, che ha diretto Rocky II, Rocky III, Rocky IV e Rocky Balboa.

Al di là del debutto alla regia dell'attore, per il momento di Creed III si sa ben poco. In precedenza Stallone aveva lanciato l'idea di inserire nel film il figlio di Clubber Lang, villain di Rocky III interpretato da Mr. T contro cui avrebbe dovuto combattere Adonis. Non ci resta che attendere per saperne di più.