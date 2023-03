Creed 3: debutto record da 58,6 milioni al box office USA, miglior apertura di sempre per un film sportivo

Creed 3 non delude le aspettative e segna la miglior apertura del franchise nonché la miglior apertura per un film sullo sport di sempre. Il terzo capitolo della saga spinoff di Rocky, che segna il debutto alla regia del protagonista Michael B. Jordan, conquista la vetta del box office USA con 58,6 milioni raccolti in 4,007 sale, e una media per sala di 14.638 dollari. Di questo passo, Creed III si prepara a diventare il titolo della saga di Creed con il maggior incasso negli Stati Uniti puntando a 150 milioni, e superando i 109,8 milioni di Creed e i 115,7 milioni di Creed II. Come rivela la recensione di Creed 3, Adonis Creed torna al centro dell'attenzione. e stavolta sarà costretto ad affrontare sul ring una minaccia che proviene dal suo passato.

Dopo due settimane in testa al box office, Ant-Man and the Wasp: Quantumania scivola in seconda posizione e incassa altri 12,4 milioni che lo portano a un totale di 186,8 milioni. L'incasso è comunque assicurato per Marvel anche se Ant-Man 3 finora si è garantito le peggiori recensioni per un film dell'MCU. Qui trovate la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, attualmente al cinema. Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige e Stephen Broussard, Ant-Man and The Wasp: Quantumania vede nel cast anche Jonathan Majors nei panni del villain Kang, personaggio chiave per il futuro dell'MCU.

Terzo posto per Cocainorso. Il folle thriller diretto da Elizabeth Banks incassa altri 11 milioni di dollari e raggiunge incasso totale di 41,2 milioni. Ispirato alla storia vera dell'incidente aereo del 1985 in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, questa feroce dark comedy vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga... e di sangue.

In quarta posizione debutta l'anime giapponese Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso il villaggio dei Forgiatori di Katana, che si assicura un'apertura da 10 milioni incassati in 1.774 sale, con una media per sala di 5.703 dollari.

Quinto il film drammatico cristiano Jesus Revolution, diretto da Jon Erwin e Brent McCorkle. Basato sull'omonimo libro, il film segue il ministro della gioventù Greg Laurie e il pastore Chuck Smith mentre prendono parte al movimento Jesus in California alla fine degli anni '60. Altri 8,6 milioni portano la pellicola a sfondo religioso a un incasso totale di 30,5 milioni.