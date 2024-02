Creature Commandos, Sean Gunn svela finalmente la data d'uscita della serie DCU

Creature Commandos sarà il primo progetto a recare il marchio DC Universe a fare il suo debutto prima dell'arrivo di Superman: Legacy al cinema, ma il periodo esatto dell'uscita lo ha rivelato solo recentemente Sean Gunn.

Quali personaggi vedremo in Creature Commandos?

La serie animata in arrivo vedrà al centro i sette membri del team: Rick Flag Sr.(padre del Rick Flag Jr. interpretato da Joel Kinnaman in The Suicide Squad - Missione Suicida sempre di Gunn), Nina Mazursky, Dr. Phosphorus, Eric Frankenstein, G.I. Robot, Weasel (Sean Gunn ha interpretato il personaggio in The Suicide Squad) e il personaggio principale, la Sposa di Frankenstein.

Il cast

Il cast di Creature Commandos comprende Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Sr., Maria Bakalova nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoë Chao nel ruolo di Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, David Harbour nel ruolo di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa di Frankenstein e Sean Gunn nel doppio ruolo di GI Robot e Weasel.

Sean Gunn svela la data d'uscita

Intervistato in occasione dei Saturn Awards, dove Guardiani della Galassia Vol. 3 è stato premiato come miglior cinecomic dell'anno, Sean Gunn ha potuto rivelare quando potremo finalmente vedere in streaming Creature Commandos.

Creature Commandos, James Gunn: "Ecco perché uscirà prima di Superman Legacy"

"Non vedo l'ora che il pubblico veda Creature Commandos, che uscirà in autunno", ha svelato in anteprima l'attore.