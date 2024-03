Creature Commandos: Sean Gunn rompe il silenzio sui suoi molteplici ruoli nel DCU

Mentre la maggior parte degli attori del DCEU viene sostituita per il reboot del DCU dei DC Studios, la star di Suicide Squad Sean Gunn ha già ottenuto diversi ruoli nel nuovo franchise del fratello James Gunn.

Gunn è già stato scritturato per due ruoli in Creature Commandos: G.I. Robot e Weasel (padre del Rick Flag Jr. interpretato da Joel Kinnaman in The Suicide Squad - Missione Suicida). Anche se probabilmente entrambi i personaggi verranno realizzati in CGI, Gunn ricoprirà anche il ruolo del villain Maxwell Lord nel nuovo DC Universe. Il nuovo Maxwell non sarà un vero e proprio cattivo ma fungerà da antagonista, avvicinandosi al personaggio di Wonder Woman 1984 (dove era interpretato da Pedro Pascal) e alla sua controparte fumettistica.

Zachary Levy su Sean Gunn: "Quando sei il fratello del tizio che guida la DC puoi interpretare chi vuoi"

Le parole dell'attore

Parlando con Screen Rant del suo posto nel DCU, Gunn si è aperto sui ruoli che interpreterà e ha rotto il suo silenzio sul personaggio di Maxwell Lord.

"È vero che sono tutti nell'Universo DC, quindi c'è questa sorta di elemento in più. Ma come attore, sono ben attrezzato per interpretare una varietà di tipi diversi di personaggi. E persino io, che sono un attore molto caratterista, ho fatto tante cose diverse e strane. Quindi, oltre ai tre personaggi che hai citato, ho tre diversi film indipendenti che sto facendo, a partire dalla prossima settimana e nel corso dei prossimi mesi. Quindi sto cercando cercando di gestire un sacco di personaggio al momento", ha detto l'attore.

"Ma per la DC in particolare, una delle cose che rende tutto più facile è che i personaggi di Creature Commando sono in CG. Anche GI Robot è ovviamente un robot. Weasel, sì, grugnisce e cose del genere, ma si tratta soprattutto di movimenti. GI è quasi completamente incentrato sulla voce. Quindi sono un po' diversi l'uno dall'altro. E si trovano in una zona molto lontana dello spettro dei personaggi dell'universo".

"L'altro che hai menzionato - che non sono sicuro di poter ancora tecnicamente nominare pubblicamente, anche se ovviamente la voce si è sparsa - posso solo dire che [Maxwell Lord] è un po' più radicato nell'essere. Molto più radicato, ovviamente, come essere umano. Quindi è un personaggio che affronterò in modo più tradizionale", ha aggiunto la star di Guardiani della Galassia.

Nei fumetti Maxwell Lord è stato inizialmente raffigurato come uno scaltro imprenditore e un alleato dei supereroi, prima di diventare in seguito un importante antagonista, che utilizza il controllo e la manipolazione mentale per perseguire i suoi obiettivi. Si è scontrato con vari eroi, tra cui la Justice League, e in alcune storie le sue azioni hanno avuto ripercussioni significative sull'intero Universo DC.

Non è chiaro quale sia il piano per Lord o dove lo vedremo per la prima volta, ma l'imminente reboot di Superman sembra uno scenario probabile, dato che lì vedremo un gruppo di supereroi che potrebbero o meno costituire una prima iterazione della Justice League of America.