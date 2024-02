Creature Commandos, Frank Grillo: 'In questo caso il divieto ai minori è meritato'

Frank Grillo sembra particolarmente orgoglioso di Creature Commandos, serie animata DC che uscirà entro la fine dell'anno e inaugurerà il nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran. In un'intervista con Moviefone, Grillo ha rivelato di aver concluso di registrare le sue battute nel ruolo di Rick Flag Sr. e ha aggiunto che la censura (divieto ai minori di 17 anni), in questo caso, è meritata.

"Adoro James Gunn e Peter Safran e quello che stanno facendo alla DC e per il DCU, e questi personaggi vivono in tutti i loro film. Sarò qui per un po', e vorrei potervi dire cosa mi sto inventando, ma non posso."

L'attore ha proseguito a lodare la nuova avventura, non senza esternare un pizzico di amarezza nei confronti di Marvel. Ecco le sue parole: "Questo è emozionante. Ero con i fratelli Russo, Kevin Feige e Lou D'Esposito. Mi mancano, ma è come se tutto fosse stato rovinato. Adesso comincia una nuova avventura."

Grillo ha anche confermato che Rick Flag Sr. apparirà nei futuri progetti DCU live-action, senza poter però rivelare di quali si tratta. Tuttavia ha specificato che Flag non apparirà in Superman: Legacy.

Una serie animata "estrema"

Parlando del rating R di Creature Commandos, Frank Grillo ha dichiarato: "Penso che in questo caso il rating R sia meritato. Mentre lo stavamo facendo, un giorno eravamo io e David Harbour a registrare, sono scoppiato a ridere. Mi sono dovuto interrompete nello studio di registrazione, sono caduto a terra dalle risate per quanto è divertente e sboccato. [Ride] È fantastico, sono così felice di farne parte. Penso che la differenza sia che questo tizio è il capo, è vissuto, ha esperienza e io cerco di dar vita a tutto questo."

Recentemente, James Gunn ha confermato l'ingaggio di Anya Chalotra, interprete di Yennefer di Veneberg in The Witcher, nel ruolo della villain di Wonder Woman, Circe, in Creature Commandos. La conferma è arrivata dopo mesi di speculazioni.

Creature Commandos, serie in 7 episodi, arriverà a fine 2024 in streaming su Max.