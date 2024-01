Creature Commandos, James Gunn: 'Ecco perché uscirà prima di Superman Legacy'

Come sappiamo, Creature Commandos sarà il progetto che darà il via al nuovo DC Universe di James Gunn e adesso il regista ha spiegato il motivo per il quale la serie animata dovrà esordire prima dell'arrivo di Superman: Legacy al cinema.

Cos'è Creature Commandos?

Creature Commandos è una serie animata del DCU composta da sette episodi, tutti scritti da Gunn. Il regista ha parlato del potenziale dell'animazione, in quanto il mezzo permette ai collaboratori di "raccontare storie gigantesche, ma senza spendere, per esempio, 50 milioni di dollari a episodio".

L'annuncio di Gunn su Gods And Monsters ha anche approfondito la sua visione che i personaggi che appaiono nei film, nelle serie televisive e nei videogiochi del DCU siano interpretati e doppiati da un unico attore sia in live-action che nell'animazione.

Creature Commandos sarà l'antipasto, Superman: Legacy il pasto

Gunn ha quindi rivelato che il processo di scrittura degli episodi di Creature Commandos era già stato completato prima dell'annuncio dello slate di Gods and Monster, descrivendolo come "scritto e pronto a partire". Gunn ha inoltre spiegato come Creature Commandos sia visto da lui e dallo studio come un antipasto prima del pasto principale di Superman: Legacy.

Creature Commandos: l'attrice di The Witcher Anya Chalotra sarà Circe nella serie DC

Come ha dichiarato Gunn su Threads, "Era scritto e pronto, abbiamo pensato che avrebbe funzionato bene come antipasto prima del pasto, con Superman: Legacy".

Creature Commandos, il cast

Creature Commandos vede David Harbour come voce Eric Frankenstein/ Mostro di Frankenstein, Indira Varma sarà la Sposa, Zoe Chao la Dottoressa Nina Mazursky, Alan Tudyk sarà il Dottor Phosphorus, Sean Gunn doppierà Weasel e G.I. Robot, e Frank Grillo sarà Rick Flag Sr. Steve Agee riprenderà il ruolo di John Economos già ricoperto in Peacemaker e perfino Viola Davis dovrebbe partecipare nei panni di Amanda Waller.