Creature Commandos, Sean Gunn anticipa una nuova storyline per Weasel: 'Scopriremo di più su di lui'

Creature Commandos arriverà in autunno inaugurando di fatto il nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran e tra i suoi personaggi principali ci sarà Weasel, che tornerà a essere doppiato da Sean Gunn, dopo il suo debutto in The Suicide Squad. Tuttavia, il personaggio avrà una storyline nuova di zecca.

Durante una recente apparizione al MegaCon di Orlando, Gunn ha fatto intendere che Creature Commandos approfondirà le caratteristiche di Weasel, anche se resta da capire se questo includerà le sue origini fumettistiche come villain di Firestorm o qualcosa di nuovo.

"Scopriremo molto di più su Weasel in Creature Commandos, che arriverà in autunno. Sono molto, molto eccitato che il pubblico lo veda perché è fantastico. Dico sul serio, è stato davvero forte, è uno show animato ed è fantastico".

Chi sono i Creature Commandos?

Creati inizialmente da J.M. DeMatteis e Pat Broderick in Weird War Tales #93, i Creature Commandos sono un gruppo di ibridi umano-mostro che svolgono azioni militari per il governo. Il cast dell'adattamento televisivo comprenderà Eric Frankenstein (David Harbour), Bride of Frankenstein (Indira Varma), Rick Flag Sr. (Frank Grillo), Dr. Nina Mazursky (Zoë Chao), Doctor Phosphorus (Alan Tudyk), G.I. Robot (Sean Gunn) e appunto Weasel (ancora Sean Gunn).

La serie sarà interpretata anche da Anya Chalotra nel ruolo di Circe, Maria Bakalova nel ruolo della principessa Ilana Rostovic, Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller e Steve Agee nel ruolo di John Economos.

"Creature Commandos si basa sul grande team della DC", ha spiegato Gunn all'evento di presentazione del nuovo DC Universe. "Quello che stiamo facendo con il DCU è avere l'animazione legata direttamente al live action. Televisione, film e giochi saranno ambientati nello stesso universo. Stiamo per ingaggiare attori in grado di interpretare i personaggi sia in questo che in altri film, alcuni dei quali sono già stati scritturati. Ho scritto tutti e sette gli episodi dello show, ed è in produzione".

Vedremo i Creature Commandos in live-action?

Sebbene non sia stato annunciato un progetto successivo a Creature Commandos, Gunn e Safran hanno confermato che gli attori del DCU riprenderanno i loro ruoli in progetti animati e live-action. In una serie di interviste rilasciate l'anno scorso, Harbour ha fatto finta di niente sulla prospettiva di poter apparire nei panni del suo personaggio in questo nuovo contesto.

Creature Commandos, James Gunn: "Ecco perché uscirà prima di Superman Legacy"

"È una rivisitazione molto interessante di Frankenstein, perché una delle cose più belle di Frankenstein è che è stato cresciuto per essere un modello erudito di uomo, ma ha ancora questa strana rabbia e confusione disumana dentro di sé. Quindi è stato un personaggio fantastico da interpretare. È molto divertente. E James è un uomo incredibile. Ho sempre voluto lavorare per lui, e suppongo che in termini di costruzione di questo universo ci siano molte opportunità per questi personaggi di essere ogni sorta di iterazioni diverse. Potrebbe essere live-action, un cartone animato, qualsiasi cosa".