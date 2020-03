Coronavirus: Luke Skywalker è il re della distanza sociale, il tweet diventa virale

La scelta di Luke Skywalker di autoisolarsi in Star Wars: The Last Jedi diventa il modello da seguire durante la pandemia di Coronavirus.

Nell'era del Coronavirus la scelta di Luke Skywalker di autoisolarsi su Ahch-To in Star Wars: The Last Jedi lo ha reso il re della distanza sociale su Twitter. un esempio da prendere in considerazione, secondo Brandon Bird, il cui tweet è rapidamente diventato virale.

In poco tempo il tweet di Brandon Bird ha ottenuto oltre 55.500 like e 9349 retweet. Il suo riferimento riguarda la scelta fatta da Luke Skywalker di sparire dalla circolazione dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi per ritirarsi su un pianeta lontano a vivere come un eremita. In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker lo ritroviamo su Ahch-To quando Rey si reca da lui per convincerlo a tornare in azione.

Il film mostra che Luke ha fatto affondare il suo X-Wing nell'oceano, ma i fan che hanno letto il libro The Art of Star Wars: The Last Jedi posseggono informazioni aggiuntive sullo stato della nave spaziale che sarebbe stata riparata da Rey:

"Rey explora l'isola cercando di comprendere le ragioni dell'esilio auto-imposto di Luke dall'universo. Trova una caverna sommersa dall'alta marea alla base dell'isola. Qui scopre il T-65 X-wing di Luke ricoperto di ruggine e sommerso dall'acqua. rusted and rotting away in the water. Prima di sommergerlo, è stato bruciato, mossa che dimostra la volontà di Luke di non lasciare l'esilio, visto che ha distrutto l'unico mezzo che gli avrebbe permesso di lasciare il pianeta".

Secondo il libro, riparare l'X-Wing non è un'impresa facile: "Era una tecnologia vecchia, ci sono volute idee veloci e dita ancor più veloci per renderlo in grado di volare di nuovo, l'ala è stata riparata con la porta della capanna di Luke, pannelli sono stati recuperati dal relitto del TIE ed è stata usata una grande quantità di cavi".