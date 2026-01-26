Star Wars, Rian Johnson si tira fuori dal franchise: "Servono nuovi registi e nuove storie"

Rian Johnson si è detto entusiasta di scoprire cosa farà Kathleen Kennedy dopo aver lasciato la guida della Lucasfilm e del franchise di Star Wars, ma allo stesso tempo sembra essersi tirato indietro da un possibile ritorno al franchise.

Kennedy, che ha assunto la direzione del franchise dopo essere stata scelta personalmente da George Lucas per dirigere la Lucasfilm 14 anni fa, ha annunciato le sue dimissioni dallo studio all'inizio di questo mese. Al suo posto subentreranno Dave Filoni e Lynwen Brennan.

"Adoro Kathy. Ora sono entusiasta di vedere cosa farà in futuro", ha dichiarato Johnson a Variety. "Da fan di Star Wars, la cosa più emozionante per me è sempre vedere quando introducono voci nuove e registi nuovi per raccontare storie nuove in quel mondo. È questo che non vedo l'ora di vedere accadere ancora".

Star Wars: Gli Ultimi Jedi: Carrie Fisher sul set col regista Rian Johnson

Rian Johnson è ancora un grande fan di Star Wars

Il regista ha diretto Star Wars: Gli ultimi Jedi e ha detto di questa esperienza: "Mi sono divertito tantissimo a farlo. Ora sono un fan di Star Wars ancora più grande di quanto non fossi prima di iniziare. Mi sentirei fortunato se potessi farlo di nuovo".

Anche Kelly Marie Tran, che ha interpretato Rose Tico proprio ne Gli ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker, era presente al Sundance e alla domanda di Variety su cosa significasse per lei la leadership di Kennedy, ha risposto che è "una grande perdita" per la saga di Star Wars.

"Ha avuto una carriera incredibile", ha commentato Tran. "Avere qualcuno che non è solo una donna, ma che è così capace in quel ruolo per così tanto tempo, è storico. Penso che sia una grande perdita, ma sono molto felice per tutti i cambiamenti che sta apportando alla sua vita".

Star Wars: Gli ultimi Jedi - Il regista Rian Johnson sul set

La trilogia mai realizzata di Rian Johnson

Dopo Gli ultimi Jedi del 2017, Johnson era stato incaricato di sviluppare un'altra trilogia di Star Wars. Tuttavia, il progetto non è mai decollato e Johnson è passato alla scrittura e alla regia della sua trilogia di Knives Out.

Parlando del suo addio con Deadline, Kennedy ha spiegato che Johnson non è mai tornato al franchise di Star Wars perché i film di Knives Out hanno assorbito "una quantità enorme del suo tempo". Ha anche aggiunto che il regista si sarebbe "un po' spaventato" per la reazione negativa dei fan a Gli ultimi Jedi, cosa che Johnson ha poi smentito su X postando: "Lol zero spaventato, mi dispiace".