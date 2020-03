Coronavirus, Kevin Bacon lancia la campagna #IStayHomeFor sfruttando i 6 gradi di separazione

Kevin Bacon ha lanciato la campagna #IStayHomeFor (Sto a casa per) per invitare i suoi fan a combattere il Coronavirus ricordando la teoria dei sei gradi di separazione per sottolineare l'importanza del mantenere le distanze. Il suo invito è stato già accolto da Elton John e molti dei loro follower hanno già seguito l'esempio delle due celebrities.

L'attore ha realizzato un video in cui ricorda come tutti siamo legati tra di noi e che sia purtroppo fin troppo facile diffondere il virus, invitando quindi a rimanere a casa per mantenere al sicuro le persone a cui si tiene e l'intera popolazione. Kevin Bacon ha dichiarato: "Ciao ragazzi. Mi conoscete, vero? Tecnicamente ci dividono solo sei persone. Attualmente, come le persone in tutto il mondo, sto rimanendo a casa perché salva delle vite ed è l'unico modo in cui possiamo rallentare la diffusione del coronavirus. Perché se entrate in contatto con qualcuno che poi fa lo stesso con qualcun altro potrebbe significare far ammalare la madre di qualcuno o il nonno o la moglie".

La star ha quindi ribadito quanto sia importante rimanere a casa e mantenere la distanza: "Si tratta dell'unico modo con cui possiamo aiutare a impedire la diffusione del Coronavirus e salvare vite. Più persone tra di noi lo possono fare più diventa sicuro per chi non può farlo. Quindi, se siete a casa come me, condividete un video o un cartello in cui dichiarate per chi state a casa e chiedete a sei amici di fare lo stesso. Condivideteli con l'hashtag #IStayHomeFor in modo che possa vederla e condividerla".

Ecco la risposta di Elton John: