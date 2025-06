L'estate in cui Hikaru è morto, uno dei manga più letti (e più spaventosi) dell'anno scorso arriva su Netflix

Netflix ha confermato che un adattamento anime del manga horror pluripremiato di Mokumokuren, L'estate in cui Hikaru è morto, debutterà come parte della programmazione estiva 2025.

Netflix porta sullo schermo l'adattamento anime del premiato manga L'estate in cui Hikaru è morto, che debutterà all'Anime Expo 2025 il 4 luglio. Il racconto horror firmato Mokumokuren, già amatissimo dai lettori giapponesi, diventa una serie animata curata da CygamesPictures, con colonna sonora di Vaundy e TOOBOE. Tra inquietudine e malinconia, l'estate di Hikaru si preannuncia indimenticabile.

Un'estate da brividi: Netflix lancia L'estate in cui Hikaru è morto

Dopo il successo editoriale del manga horror firmato da Mokumokuren, Netflix si prepara a scuotere le notti estive con L'estate in cui Hikaru è morto, il nuovo anime prodotto dallo studio CygamesPictures. La serie sarà presentata in anteprima mondiale all'Anime Expo 2025, la convention anime più importante del Nord America, con la proiezione del primo episodio il 4 luglio. L'uscita ufficiale non è ancora stata confermata, ma tutto fa pensare a un lancio nel mese di luglio. Il manga, in corso dal 2021, ha già collezionato diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Speciale Globale (versione cinese tradizionale) ai Tsugi ni Kuru Manga Awards 2022 e il primo posto nella classifica Kono Manga ga Sugoi! per i lettori uomini nel 2023.

A firmare la sigla di apertura troviamo Vaundy con "Saikai", mentre l'ending "You are my monster" è affidato al talento inquieto di TOOBOE. Durante l'evento californiano saranno presenti anche l'autore Mokumokuren e Chiaki Kobayashi, voce del protagonista Yoshiki Tsujinaka. La serie si preannuncia carica di suspense e tensione psicologica, con una narrazione che si muove tra horror soprannaturale e malinconia adolescenziale, evocando atmosfere alla Shirley Jackson.

La trama si muove tra i silenzi spettrali di un villaggio rurale, dove Yoshiki vive con l'ombra di un'amicizia spezzata. Hikaru, suo compagno inseparabile fin dall'infanzia, scompare nel nulla per una settimana e riappare intatto... o quasi. Solo Yoshiki percepisce che qualcosa non torna: la creatura che ha il volto e la voce di Hikaru non sembra neppure umana - e gli dichiara persino il suo amore. Confuso, straziato e attratto, Yoshiki si aggrappa all'illusione di poterlo accettare. Ma mentre eventi inspiegabili iniziano a scuotere la vita del villaggio, la linea tra amore, identità e orrore si fa sempre più sottile. Se l'estate in cui Hikaru è morto si è portata via un amico, l'estate in cui "è tornato" potrebbe annientare tutto il resto.