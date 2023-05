Cliffhanger 2: svelati i dettagli del plot del sequel con Sylvester Stallone

La notizia dell'arrivo di un sequel dello spettacolare Cliffhanger, film d'azione estremo con Sylvester Stallone, ha ringalluzzito i fan. Ad alimentare ulteriore hype ci pensa il regista del progetto Ric Roman Waugh, che ha rivelato i primi dettagli sul plot.

Confermato il ritorno di Sylvester Stallone nei panni del Ranger Gabriel "Gabe" Walker in Cliffhanger 2, che sarà diretto da Ric Roman Waugh da una sceneggiatura firmata da Mark Bianculli.

La nuova location saranno le Alpi italiane

In una nuova intervista con ScreenRant, Waugh ha parlato del progetto che svilupperà unteriormente il personaggio interpretato da Stallone, dato che ora è molto più grande e ha una figlia che segue le sue orme con una carriera alpinistica. Waugh ha anticipato,. inoltre, che il sequel sarà ambientato nelle Alpi italiane dove "si scatenerà l'inferno", presumibilmente unendo Gabe e sua figlia quando affrontano una nuova minaccia ad alta quota.

Il regista ha dichiarato: "Sono entusiasta di poter dare la mia versione di un titolo così importante dei primi anni '90, che richiama la mia carriera di stuntman. Non ci ha lavorato, ma ne sapevo molto. Firmerò il sequel di Cliffhanger - l'ultima sfida con Stallone, e guarderò il suo personaggio evolversi. Ora ha una figlia che è anche un'alpinista, si scatena l'inferno nelle Alpi italiane, ed ecco qui".

Cliffhanger 2 come Top Gun: Maverick e Creed?

Ric Roman Waugh ha, inoltre, paragonato l'evoluzione di_ Cliffhanger_ a Top Gun: Maverick e Creed, film che sono stati in grado di sviluppare e far crescere le rispettive saghe unendo vecchie star a nuovi personaggi e conciliando passato e presente:

"Per il sequel di Cliffhanger, guardo a come Top Gun: Maverick ha portato avanti la storia del film originale, come Creed è diventato l'evoluzione del franchise di Rocky trasformandolo in qualcosa di nuovo. Questo è un po' quello che stiamo cercando in Cliffhanger, è divertente far parte di un nuovo inizio. Questa è la continuazione di una storia che significa molto per me, si spera di dar vita a qualcosa che sia interessante e significativo."