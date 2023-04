Rambo 2: ecco come Sylvester stallone ha cambiato la sceneggiatura di James Cameron

Non tutti sanno che James Cameron ha scritto la prima bozza di Rambo 2 - La vendetta, bozza molto diversa dal risultato finale ottenuto con le modifiche inserite da Sylvester Stallone che hanno stravolto varie parti della storia.

Rambo 2 - La vendetta - Un'immagine di Sylvester Stallone

James Cameron ha lavorato a Rambo 2 - La vendetta prima dell'uscita di Terminator e Aliens, scritto contemporaneamente al sequel di Rambo. Cameron e Sylvester Stallone sono entrambi accreditati come sceneggiatori di Rambo 2, ma il protagonista del franchise ha avuto l'ultima parola sullo script che ha visto pesanti modifiche. Sylvester Stallone ha riscritto o rimosso gran parte del lavoro di James Cameron, realizzando un film molto diverso dalla visione originale del regista di Avatar. Ecco quali modifiche ha apportato alla storia.

Rambo di James Cameron sarebbe stato ricoverato in ospedale

La sindrome da stress post-traumatico che affligge John Rambo dopo la guerra in Vietnam era più evidente nella sceneggiatura originale di James Cameron, che iniziava con il colonnello Trautman che trovava John Rambo nell'ala di neuropsichiatria di un ospedale per veterani. Sylvester Stallone invece fa visitare a Trautman Rambo in un campo di lavoro per detenuti. In tutta la serie, si capisce che la guerra ha avuto un effetto devastante sulla psiche su Rambo, ma a quanto pare il sistema giudiziario lo ha ritenuto abbastanza sano di mente da non richiedere cure per la sua salute mentale. I cambiamenti dipingono Rambo meno vittima delle sue esperienze e più un prodotto delle sue azioni. Cameron avrebbe poi rivisitato la sua idea di iniziare un sequel con il personaggio principale ricoverato in ospedale in Terminator 2 - il giorno del giudizio.

Rambo di Cameron avrebbe avuto una spalla comica

Sylvester Stallone in una sequenza action di Rambo 2

I produttori di Rambo 2 volevano un aiutante che accompagnasse Rambo nella sua missione di salvataggio e la loro prima scelta era John Travolta, che aveva sostenuto il provino per Rambo prima che il ruolo andasse a Stallone. La prima bozza di Cameron includeva un aiutante che, oltre ad assistere il personaggio principale con competenze tecnologiche, alleggerisce l'atmosfera con il suo lato comico. Alla fine, la sceneggiatura di Stallone ha rimosso questa idea. Tuttavia, ha fornito a Rambo un aiutante introducendo la combattente della resistenza vietnamita Co Phuong Bao, interpretata da Julia Nickson. Co Phuong Bao convince Rambo ad aprirsi sul suo passato e tra i due nasce una storia d'amore. Dopo che la combattente viene uccisa dal tenente Tay dell'esercito del Vietnam del Nord, Rambo prosegue la sua missione con rinnovato vigore mentre cerca vendetta per la sua morte. La storia di Rambo diventa più tragica dopo che l'unica possibilità di una vita normale gli è stata improvvisamente tolta.

James Cameron aveva fornito retroscena dettagliati sui prigionieri di guerra

I prigionieri di guerra hanno un ruolo centrale nella storia di Rambo 2 e, secondo il piano originale di James Cameron, sarebbero stati personaggi più sviluppati. Cameron aveva scritto elaborati retroscena per ogni prigioniero da rivelare nel corso della storia. Stallone ha tagliato la maggior parte di questo materiale, creando una narrazione più serrata e più semplice incentrata su Rambo piuttosto che sugli uomini che sta salvando. seguire le trame dei retroscena dettagliati avrebbe aumentato la durata del film e cambiato il ritmo dell'azione. La sceneggiatura di Rambo 2 di Sylvester Stallone arriva all'azione più velocemente e non si discosta dalla trama principale. In alcuni casi, Stallone ha anche modificato le interazioni tra Rambo e i prigionieri per ridurre ulteriormente il tempo di esecuzione e mantenere i dialoghi più snelli.

La versione di Stallone è molto più violenta

Stallone in una sequenza action di Rambo 2

La sceneggiatura di Rambo 2 James Cameron era più violenta del primo film fin dall'inizio poiché Rambo si imbarcava in una pericolosa missione dietro le linee nemiche. Tuttavia, Cameron ha tentato di seguire la stessa linea sottile del primo film, che ha effettivamente ritratto Rambo come un killer altamente qualificato nonostante uccida solo una persona e faccia affidamento sulla sua astuzia e ingegnosità per tenere lontani coloro che gli danno la caccia. La riscrittura di Sylvester Stallone vde Rambo uccidere in modo più indiscriminato di quanto intendesse James Cameron. Nel climax, ad esempio, Rambo vola al campo su un elicottero livellando tutto sul suo cammino con una raffica di proiettili e missili prima di proseguire a piedi inondando l'area con il fuoco delle mitragliatrici.

La versione di Stallone è più apertamente politica

Certi dialoghi di Rambo 2, come il discorso di John Rambo al colonnello Sam Trautman nel finale del film, possono sembrare di natura politica. La sceneggiatura di James Cameron ha preso le distanze da questi elementi del sequel, assenti dalla sua versione. Stallone ha chiarito le opinioni di Rambo dichiarando all'Hollywood Reporter: "Rambo è totalmente neutrale. Non vive nemmeno in questo paese. Si sente disprezzato". Questo sentimento si manifesta nel discorso finale di Rambo 2 in cui John Rambo rivela che tutto ciò che lui e ogni altro ragazzo che ha combattuto in Vietnam vuole è "che il nostro paese ci ami tanto quanto lo amiamo noi".