Sylvester Stallone sarà il protagonista di Cliffhanger 2, sequel dell'action thriller arrivato nelle sale nel 1993.

La star di Rocky sarà coinvolto come produttore tramite la sua Balboa Productions, in collaborazione con Original Film di Neal H. Moritz.

Il nuovo capitolo della storia di Cliffhanger - l'ultima sfida sarà scritto da Mark Bianculli (Hunters), mentre la regia del film sarà di Ric Roman Waugh.

Le prime informazioni sul sequel

Sylvester Stallone riprenderà il ruolo del ranger Gabriel "Gabe" Walker, avuto nel film originale diretto da Renny Harlin. Cliffhanger aveva debuttato al Festival di Cannes, incassando oltre 254 milioni di dollari in tutto il mondo.

Al centro della trama c'era Walker, impegnato a salvare un gruppo di escursionisti, scoprendo però che si trattava invece di una gang criminale che stava cercando di recuperare 100 milioni di dollari perduti dopo un incidente aereo.

La sceneggiatura era firmata da Stallone e Michael France. Tra gli interpreti c'erano poi John Lithgow, Michael Rooker e Janine Turner.

Sylvester Stallone: un divo tutto muscoli... e tanto cervello!

Waugh ha dichiarato: "Essendo cresciuto guardando i più grandi film degli anni '80 e '90, avendo lavorato ad alcuni, considero Cliffhanger uno dei miei preferiti dal punto di vista spettacolare. Essere alla guida del prossimo capitolo, scalande le alpi italiane con il leggendario Sylvester Stallone, è un sogno che diventa realtà. Sarà una grandiosa sfida e un'esperienza incredibile portare questo franchise a nuove altezze, una responsabilità che non affronto con leggerezza".

Moritz ha aggiunto: "Non dimenticherò mai quanto sia stato elettrizzante vedere Stallone in Cliffhanger. Sono incredibilmente entusiasta nel lavorare con lui e Ric Waugh per continuare la storia di Gabe Walker e introdurre questa storia iconica a una nuova generazione di spettatori intorno al mondo".