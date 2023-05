Sylvester Stallone ha minacciato di "distruggere la casa" dopo che una figlia si è finta incinta per scherzo

Il reality The Family Stallone ha riservato più di una sorpresa al povero Sylvester Stallone, vittima di uno scherzo feroce delle figlie che ha scatenato la sua reazione furiosa.

Sylvester Stallone è 'entrato in modalità Rambo', minacciando di distruggere la casa per via di un perfido scherzo organizzato da una delle figlie durante un episodio del reality show The Family Stallone, che farà il suo debutto su Paramount+ il 18 maggio. Stallone avrebbe perso la testa dopo che sua figlia ha finto di essere incinta.

The Family Stallone, prodotto da MTV Entertainment Studios, segue le vite del divo, della moglie Jennifer Flavin, 54, e delle loro tre figlie Sophia, 26, Sistine, 24, e Scarlet, 20.

Uno scherzo feroce

Il Mirror ha riferito che in una scena in cui la famiglia festeggia il compleanno della star di Rocky, la figlia Sistine lo sorprende con una finta torta con su scritto "Sono incinta".

La reazione inferocita del divo non si fa attendere. Secondo quanto riferito Stallone si infuria e urla: "Per favore, spegnete queste telecamere così posso distruggere questo posto, sono entrato in modalità Rambo".

Fortunatamente la moglie Jennifer riesce a calmare Sylvester Stallone prima che metta in atto i suoi propositi.

Un padre iperprotettivo

Parlando del padre, Sistine ha dichiarato: "È iperprotettivo e abbastanza intimidatorio. Uscire coi ragazzi, quando hai il padre che abbiamo noi, non è facile. Ora che siamo più grandi e abbiamo una relazione, penseresti che faccia uno sforzo e che voglia conoscere i fidanzati, ma non succede. Mi ferisce il fatto che non ci sia stato il minimo sforzo da parte sua".

Come ha anticipato il trailer di The Family Stallone, la serie includerà anche molti degli amici di Hollywood di Stallone tra cui Al Pacino, 83 anni, che fa un salto per una pizza, e il co-protagonista di Rocky Dolph Lundgren, 65 anni.

