Cliffhanger: sequel già in lavorazione mentre il reboot non è ancora uscito

Il reboot di Cliffhanger sta già creando grande attesa tra gli appassionati di cinema d'azione, e con una sorpresa: un sequel è già in fase di sviluppo, mesi prima che il primo film arrivi nelle sale. Originariamente previsto come sequel diretto con Sylvester Stallone, il progetto ha subito un cambio di rotta quando l'attore ha deciso di ritirarsi, trasformandolo in un reboot. La produzione ha così preso una nuova direzione creativa, con Lily James nel ruolo principale e Pierce Brosnan come co-protagonista.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la scelta di modificare il progetto è stata definita "una revisione creativa". Alla regia troviamo Jaume Collet-Serra (Non-Stop), mentre la sceneggiatura, ispirata a un racconto di Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night), riprende i temi del film originale aggiungendo una dinamica padre-figlia che richiama l'azione di Die Hard. L'obiettivo è rendere il classico action movie degli anni '90 un'esperienza moderna, con tensione, adrenalina e scenari spettacolari.

Il sequel del reboot è già in fase di sviluppo

Fonti di Deadline confermano che lo sviluppo di un sequel è già iniziato, nonostante il reboot non sia ancora arrivato nelle sale. Al momento non ci sono conferme su un ritorno del cast originale o di Collet-Serra per il secondo capitolo. La scelta di muoversi così presto indica una forte fiducia nel progetto, con l'idea di creare un franchise basato su avventura, adrenalina e alpinismo estremo.

Cliffhanger: Lily James appesa a una parete di roccia sulle Dolomiti

Il primo film segue le vicende di Ray Cooper, interpretato da Pierce Brosnan, un alpinista esperto che gestisce uno chalet di lusso sulle Dolomiti. Una gita con il figlio di un miliardario si trasforma in un incubo di rapimento. Lily James interpreta Naomi, la figlia di Cooper, tormentata da una tragedia alpinistica passata, costretta a sopravvivere e affrontare situazioni ad alto rischio. Il reboot è pensato come evento cinematografico, con proiezioni IMAX già pianificate, per offrire un'esperienza spettacolare e immersiva agli spettatori.

L'eredità del film originale

Cliffhanger del 1993, diretto da Renny Harlin e interpretato da Sylvester Stallone, incassò oltre 255 milioni di dollari e rimane un punto fermo del cinema d'azione anni '90. Nonostante l'assenza di Stallone, il reboot punta a mantenere la tensione e il ritmo frenetico del film originale, aggiornandolo con nuovi protagonisti e una trama più moderna, per conquistare sia il pubblico storico che le nuove generazioni.

La locandina di Cliffhanger - l'ultima sfida

Iniziare lo sviluppo di un sequel prima dell'uscita del primo film può essere visto come un segno di grande fiducia nel progetto o come una mossa rischiosa. Solo l'accoglienza del pubblico e il successo al botteghino stabiliranno se il reboot diventerà l'inizio di un nuovo franchise o resterà un esperimento audace. Nel frattempo, l'attesa cresce tra gli appassionati di cinema d'azione, pronti a scoprire le intense avventure di Cooper e Naomi sulle spettacolari Dolomiti.