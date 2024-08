Cliffhanger - L'ultima sfida 2: ecco quando inizieranno le riprese del sequel con Sylvester Stallone

Sylvester Stallone tornerà per un sequel del suo thriller d'azione del 1993 Cliffhanger - L'ultima sfida, ecco quando inizieranno le riprese.

Sylvester Stallone, 78 anni, tornerà per un sequel del suo thriller d'azione del 1993 Cliffhanger - L'ultima sfida. Screen riporta che Cliffhanger 2 ha ricevuto un importante finanziamento dalla commissione cinematografica austriaca e inizierà la produzione a settembre/ottobre.

Il regista dell'originale, Renny Harlin, è stato sostituito da Jean-François Richet (Mesrine), mentre per le riprese del film è stata utilizzata una sceneggiatura di Mark Bianculli (Hunters).

Cosa sappiamo del sequel

Stallone riprenderà il ruolo del ranger Gabriel "Gabe" Walker. L'originale era pura evasione e John Lithgow ha rubato la scena nel ruolo del cattivo Eric Qualen.

Cliffhanger: una scena spettacolare con Sylvester Stallone

Screen ha fornito anche i dettagli sulla trama di Cliffhanger 2. Gabe vive nelle Dolomiti dove gestisce un esclusivo rifugio di montagna. Quando lui e un cliente di alto profilo vengono presi in ostaggio durante un avventuroso weekend, sua figlia deve usare tutte le sue abilità di arrampicatrice per superare i rapitori, scatenando una battaglia tra la vita e la morte.

Non ci sono molti scalatori di 78 anni, ma se c'è un attore che può riuscirci è Stallone. Se ci sia un pubblico per un sequel di Cliffhanger è un altro discorso, soprattutto se finanziato con soldi europei e non sostenuto da un grande studio.

Cliffhanger 2 sarà diretto e prodotto da Ric Roman Waugh da una sceneggiatura scritta da Mark Bianculli. Waugh è noto per la regia degli action thriller con Gerard Butler, Angel Has Fallen e Greenland.

L'originale Cliffhanger - l'ultima sfida, diretto da Renny Harlin da una sceneggiatura scritta insieme a Stallone, ruotava attorno al Gabe Walker di Stallone, uno scalatore perseguitato dagli errori del passato. Nel film, Walker viene coinvolto in una rapina ad alto rischio mentre un gruppo di ladri internazionali cerca di localizzare il bottino smarrito dopo che il loro aereo si è schiantato contro una montagna.