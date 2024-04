Civil War di Alex Garland, record per A24 al box office USA con un debutto da 25 milioni

Colpaccio per A24 che segna il record di incassi per un debutto con il discusso film di Alex Garland, Civil War, Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero scende in seconda posizione.

Il provocatorio thriller distopico del regista Alex Garland, Civil War, ha segnato un ottimo debutto al box office USA incassando 25,7 milioni di dollari raccolti in 3.838 sale, e segnando una media per sala di ben 6.699 dollari. È record per A24, visto che il film segna il miglior incasso nel fine settimana di apertura per lo studio - superando Hereditary, fermo a 13,6 milioni, oltre a essere il miglior incasso dell'anno con rating R. La pellicola rovente che vede Kirsten Dunst nei panni di una giornalista che attraversa gli Stati Uniti violentemente divisi sta beneficiando della curiosità del pubblico americano in un momento delicato a livello di politica internazionale. Secondo A24, Civil War ha sovraperformato in mercati come Los Angeles ed El Paso, Texas, (guarda caso, quegli stati guidano le cosiddette "forze occidentali" secessioniste nel film).

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero: un'immagina tratta dal film

Dopo due settimane in vetta alla classifica degli incassi, Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero scende al secondo posto aggiungendo 15,4 milioni agli incassi domestici che sfiorano i 158 milioni complessivi. Come anticipa la nostra recensione senza spoiler di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, il nuovo capitolo del MonsterVerse Legendary Entertainment e Warner Bros. racconta la sinergia tra le due più potenti creature mostruose per salvare il pianeta da una temibile minaccia. Nel cast Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Dan Stevens.

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, Adam Wingard svela i suoi cinque film preferiti di Godzilla

Ancora in calo - del 35% - gli incassi di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il cui target di pubblico privilegiato è più o meno lo stesso del franchise di Godzilla. La nuova avventura degli Acchiappafantasmi deve accontentarsi di altri 5,8 milioni che portano l'incasso totale a sfiorare i 100 milioni in patria e i 160 milioni globali, il tutto a fronte di un budget di 100 milioni, spese di marketing escluse. Scoprite la nostra recensione di Ghostbusters: Minaccia Glaciale.

Kung Fu Panda 4, altro hit d'animazione targato Universal e DreamWorks Animation, riguadagna una posizione risalendo al quarto posto grazie ad altri 5,5 milioni che lo portano a un totale domestico di 173,6 milioni in cinque settimane. A livello globale, il cartoon vola a 452,6 milioni, segnando un nuovo grande successo per il franchise. Scoprite la nostra recensione di Kung Fu Panda 4.

Dune - Parte Due: Florence Pugh in una scena

Dune - Parte Due completa la top five aggiungendo 74,3 milioni di dollari nel suo settimo fine settimana di uscita. L'epopea di fantascienza ha incassato 272 milioni di dollari in Nord America e 683 milioni di dollari a livello globale, diventando l'incasso più alto dell'anno.