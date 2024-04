Back to Black, il biopic su Amy Winehouse in testa al box office italiano, un mondo a parte supera i 6 milioni

Il pubblico italiano premia il biopic su Amy Winehouse Back to Black e il controverso Civil War in un weekend non troppo brillante, Un mondo a parte di Riccardo Milano vola a sei milioni complessivi.

Il pubblico italiano è ancora affezionato alla talentuosa Amy Winehouse e alla sua storia tragica. E così la pellicola biografica diretta da Sam Taylor-Johnson, Back to Black è finita in vetta al box office italiano nel primo weekend di uscita. Con 790.000 euro raccolte in 438 sale, il film drammatico con Marisa Abela, Jack O'Connell, Eddie Marsan e Lesley Manville si è garantito l'interesse del grande pubblico nonostante qualche dubbio da parte della critica, come conferma la nostra recensione di Back to Black.

Back to Black, Marisa Abela è Amy Winehouse: anima jazz incompresa

Civil War: Kirsten Dunst in una scena

Altra new entry al secondo posto con l'atteso Civil War di Alex Garland, pellicola che sta facendo discutere per la fosca visione di un futuro a noi molto vicino in cui gli Stati Uniti sono divorati da una nuova guerra civile. Mentre il web si divide nei giudizi, più politici che artistici a dir la verità, la pellicola capitanata da Kirsten Dunst e Cailee Spaeny debutta con un incasso di 647.000 euro da 402 sale, numeri non troppo rassicuranti in un weekend al botteghino tutt'altro che brillante. Se volete farvi un'idea sul controverso film potete leggere la nostra recensione di Civil War.

Dopo un discreto debutto, calano gli incassi di Ghostbusters: Minaccia Glaciale. L'ex numero uno deve accontentarsi di altri 632.000 euro che lo portano a 1,6 milioni complessivi. Siamo ben lontani dai numeri dei precedenti blockbusters anche se si spera che queste cifre siano destinate a salire con gli incassi internazionali che al momento si aggirano sui 176 millioni globali. Come svela la nostra [recensione di Ghostbusters: Minaccia Glaciale (https://movieplayer.it/articoli/ghostbusters-minaccia-glaciale-recensione-film_32260/ "Ghostbusters - Minaccia glaciale, la recensione: Ritorno alle origini, ritorno a New York"), il film rappresenta un ritorno alle origini pur focalizzandosi sui giovani eredi degli Acchiappafantasmi.

Un mondo a parte: Antonio Albanese in un momento del film

Un mondo a parte, film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, scende al quarto posto con 461.000 euro che portano la pellicola a superare il muro dei 6 milioni di euro con 900.850 spettatori. Successo tondo tondo per il film, che diventa il titolo italiano con il maggiore boxoffice del 2024. Qui la nostra recensione di un mondo a parte; nel film Antonio Albanese interpreta un maestro elementare che, da Roma, viene trasferito in una piccola scuola nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo.

In discesa, Kung Fu Panda 4 approda in quinta posizione, ma si gode gli incassi stratosferici accumulati in tutto il mondo e aggiunge altri 398.000 mila euro al suo notevole bottino. Il film d'animazione, alla quinta settimana di permanenza in classifica, vola a 10,7 milioni di euro. Nuove divertenti peripezie per Po e i suoi amici, impegnati a realizzare un sogno come rivela la nostra recensione di Kung Fu Panda 4.