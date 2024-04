Civil War di Alex Garland resiste in testa al box office USA per il secondo weekend

Grande la curiosità del pubblico americano nei confronti del discusso film di Alex Garland, Civil War resta in testa agli incassi USA segnando un'altra vittoria per A24.

Non si arresta al corsa al botteghino americano di Civil War. Il provocatorio thriller distopico del regista Alex Garland ha incassato altri 11 milioni di dollari nel secondo weekend di programmazione arrivando a quota 44,8 milioni. La pellicola rovente che vede Kirsten Dunst nei panni di una giornalista che attraversa gli Stati Uniti violentemente divisi sta beneficiando della curiosità del pubblico americano in un momento delicato a livello di politica internazionale. Secondo A24, Civil War ha sovraperformato in mercati come Los Angeles ed El Paso, Texas, (guarda caso, quegli stati guidano le cosiddette "forze occidentali" secessioniste nel film). Se volete farvi un'idea sul controverso film potete leggere la nostra recensione di Civil War.

Civil War: A24 sotto attacco per le locandine generate con l'AI

La critica americana promuove il secondo classificato il botteghino, l'horror Abigail, interpretato dalla star di Scream Melissa Barrera. Debutto da 10,2 milioni in 3.384 sale, e una media per sala di 3.014 dollari, fanno del nuovo film dei Radio Silence un'opera da tenere decisamente d'occhio. La pellicola che arriverà nei cinema italiani il 16 maggio vede Melissa Barrera membro di un gruppo di aspiranti rapitori che si trovano nei guai quando la bambina che rapiscono si rivela essere una vampira assetata di sangue.

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero: un'immagina tratta dal film

Dopo due settimane in vetta alla classifica degli incassi, Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero è ora terzo e incassa altri 9,4 milioni che lo portano a un totale domestico di oltre 171 milioni. Come anticipa la nostra recensione senza spoiler di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, il nuovo capitolo del MonsterVerse Legendary Entertainment e Warner Bros. racconta la sinergia tra le due più potenti creature mostruose per salvare il pianeta da una temibile minaccia. Nel cast Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Dan Stevens.

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, Adam Wingard svela i suoi cinque film preferiti di Godzilla

Nove milioni tondi tondi per The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, action bellico di Guy Ritchie interpretato dalla star Henry Cavill. Il film ha debuttato in 2.845 sale, segnando una media per sala di 3.163 dollari, e ha attirato un pubblico composto al 59% da maschi, con il 44% compreso nella fascia 18-34 anni e il 54% over 35. Debutto prudente, ma si sa che non sempre i film di Guy Ritchie sfondano al botteghino americano. Non ci resta che attendere e vedere come proseguirà la corsa della pellicola che racconta le avventure di un gruppo di disadattati riuniti per mettere a ferro e fuoco lo sforzo bellico nazista attraverso un sabotaggio che il Terzo Reich non si aspettava. Nel cast troviamo anche Eiza González, Hero Fiennes Tiffin, Henry Golding, l'interprete di Reacher Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Babs Olusamokun, Henrique Zaga, Til Schweiger, Henry Golding e Cary Elwes.

Al quinto posto si piazza l'anime Spy x Family Code: White, ispirato a una serie di culto di Tatsuya Endo, con 4,8 milioni di incasso raccolti in 2.009 sale, e una media per sala di 2.426 dollari.