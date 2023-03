Citadel: i Fratelli Russo rinviano l'uscita del trailer della serie dopo l'incidente ferroviario in Grecia

I fratelli Russo hanno rinviato il lancio del trailer di Citadel, serie targata Prime Video con Richard Madden e Priyanka Chopra, per rispetto alle vittime dell'incidente ferroviario occorso in Grecia che ha causato 46 morti.

I fratelli Russo, produttori dell'epica serie Prime Video Citadel, hanno rinviato il lancio del trailer dello show con Richard Madden e Priyanka Chopra per rispetto alle vittime dell'incidente ferroviario occorso in Grecia la note scorsa che ha causato, finora, 46 morti.

Il trailer di Citadel, anticipato da un breve teaser, sarebbe dovuto uscire ieri, ma come informa Deadline, il motivo del rinvio è il terribile incidente ferroviario che ha visto lo scontro tra un treno passeggeri e un treno merci avvenuto presso la città greca di Larissa. Il trailer conterrebbe una sequenza chiave ambientata proprio su un treno. Prime Video ha diffuso un comunicato in cui si legge:

"In segno di rispetto per la nostra comunità internazionale e a causa delle devastanti ultime notizie di ieri dalla Grecia, evitiamo rispettosamente a condividere il trailer ufficiale di Citadel.".

Il rinvio dell'uscita del trailer di Citadel si lega anche all'etica della serie stessa. Lo show è progettato come concept globale con diversi spin-off della serie ambientati in Italia, India, Spagna e Messico attualmente in fase di sviluppo come parte di un vasto esperimento di narrazione globale.

Cosa sappiamo di Citadel

Citadel, così come è stato immaginato dai Russo e dal boss degli Amazon Studios Jennifer Salke, è una serie globale nel senso più letterale del termine, in quanto sarà costituita da uno show principale e diversi spin-off con talenti locali per altre parti del mondo (per l'Italia è stata già ingaggiata Matilda De Angelis).

Richard Madden e Priyanka Chopra sono due spie d'elite che lavorano per Citadel, un'organizzazione spionistica che non risponde agli ordini di nessuna . Gli eventi della serie sono ambientati a seguito della caduta dell'organizzazione, quando i due agenti cercheranno di mettere insieme i pezzi di quanto accaduto. Ma c'è qualche piccolo inconveniente, come ad esempio... Il fatto che la loro memoria è stata cancellata.

Citadel farà il suo debutto su Prime Video il 28 aprile.