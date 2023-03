Citadel: Richard Madden e Priyanka Chopra nel teaser in attesa del trailer imminente

Priyanka Chopra ha sorpreso i fan diffondendo su Instagram un primissimo teaser di Citadel, serie spy ation prodotta dai fratelli Russo per Prime Video. La clip si apre con Stanley Tucci che dice, "Tutto quello che sai è una bugia. Quello che eri era un mito. Quello che eri era Citadel." Nel frame successivo intravediamo i protagonisti Priyanka Chopra e Richard Madden in aalcuni momenti concitati.

Insieme al teaser, Priyanka Chopra ha diffuso la data in cui verrà svelato il trailer. Nella didascalia l'attrice scrive: "Tutto quello che sai è una bugia. @citadelonprime trailer domani."

Citadel, così come è stato immaginato dai Russo e dal boss degli Amazon Studios Jennifer Salke, è una serie globale nel senso più letterale del termine, in quanto sarà costituita da uno show principale e diversi spin-off con talenti locali per altre parti del mondo (per l'Italia è stata già ingaggiata Matilda De Angelis).

"Richard Madden e Priyanka Chopra sono due spie d'elite che lavorano per Citadel, un'organizzazione spionistica che non risponde agli ordini di nessuna nazione" recita la sinossi fornita dal sito "Gli eventi della serie sono ambientati a seguito della caduta dell'organizzazione, quando i due agenti cercheranno di mettere insieme i pezzi di quanto accaduto. Ma c'è qualche piccolo inconveniente, come ad esempio... Il fatto che la loro memoria è stata cancellata".

Come se la caveranno le nostre spie? Lo scopriremo dal 28 aprile, quando Citadel farà il suo debutto su Amazon Prime Video.